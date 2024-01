Désert médical ne rime décidément plus avec territoire rural. Après Mulhouse ou Toulouse, c’est à Nantes que la mobilisation grandit, et plus précisément chez les 1.200 habitants du quartier populaire du Clos-Toreau. Après le départ du dernier généraliste du secteur en décembre dernier, il n’y a plus aucun médecin pour les soigner. Pour tenter d’attirer de nouveaux praticiens, un collectif d’habitants vient de mettre en ligne un clip vantant leur quartier, situé au sud de la ville : « Ici, ça bouge ! T’es à cinq minutes du centre-ville, à peine une heure du bord de la mer… Il y a de la culture en masse, un labo, une pharmacie… »

Depuis les vacances de Noël, quatre permanences hebdomadaires sont assurées par des bénévoles pour aider les familles à trouver un nouveau médecin traitant. Une quête difficile alors dans les autres quartiers, peu de cabinets médicaux acceptent de nouveaux patients. « Nous, les habitantes et les habitants, nous nous retrouvons sans solution, déplore le collectif. Ce n’est pas admissible (…), dans la 6e ville de France ! Nous appelons à l’aide. »

Un médiateur en santé attendu

Pour l’instant, la seule perspective positive est l’arrivée, au printemps, d’un médiateur en santé dans le quartier. « Il est de la responsabilité de l’État d’augmenter notre capacité à former des médecins ainsi que de veiller à leur juste répartition territoriale, ont réagi Julie Laernoes, députée EELV de Loire-Atlantique, et Marie Vitoux, adjointe à la maire du quartier Nantes-Sud, dans un communiqué. Nous renouvelons notre soutien plein et entier aux habitant.e.s qui se mobilisent et ferons tout notre possible pour construire des solutions de long terme, en défendant l’installation d’un centre de santé dans le quartier. »