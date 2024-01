« Le gouvernement déploie les blindés de guerre ''Centaure'' et sa mitrailleuse 7,62 mm ». C’est le genre d’affirmations que l’on peut trouver en ligne, alors que le mouvement des agriculteurs se dirige ce mardi vers le marché d’intérêt national de Rungis (Val-de-Marne). Selon ces articles et publications sur les réseaux sociaux, la gendarmerie aurait sorti ses nouveaux blindés, surnommés « Centaure », et équipés de mitrailleuses. Ces publications s’appuient souvent sur de vraies images montrant des blindés déployés à Rungis.

C’est notamment le cas de Florian Philippot, qui a déclaré sur X (ex-Twitter) : « N’oublions pas que les nouveaux véhicules Centaure de la gendarmerie (14,5 tonnes) sont, eux, équipés de mitrailleuses sur le toit ! », dans une publication visionnée près de 300.000 fois.

Un tweet de Floriant Philippot affirme notamment que les blindés "sont équipés d'une mitrailleuse sur le toit". - Capture d'écran X

Il y a bien des blindés de la gendarmerie à Rungis en prévision de l’arrivée du convoi des agriculteurs, mais ils ne sont pas équipés de mitrailleuses. « Deux VBRG [véhicule blindé à roues de la gendarmerie] étaient déployés depuis ce matin. Ils doivent être remplacés dans la journée par deux Centaure », expliquait la gendarmerie nationale auprès de 20 Minutes lundi en fin de journée. « En mission de maintien de l’ordre, ils ne sont jamais équipés de mitrailleuses », précise la gendarmerie. Les mitrailleuses sont équipées « seulement lors des opérations extérieures ».

Dans un article de Politis daté d’octobre 2023 relatant la présentation à la presse du nouveau blindé, on apprend que « la mitrailleuse est bâchée, non armée et son canon est même retiré pour la rendre inopérable, lors des missions où elle n’est pas nécessaire, comme en maintien de l’ordre ».

Les images filmées par le journaliste Clément Lanot, reprises dans de nombreuses publications, ne montrent donc pas les fameux blindés « Centaure », mais des Berliet VXB 170 (autre nom des VBRG), utilisés depuis les années 1970 par la gendarmerie française (qui n’étaient pas non plus équipés de mitrailleuses).

Plusieurs blindés de la gendarmerie sont mobilisés pour protéger #Rungis des #AgriculteurEnColere @CLPRESSFR pic.twitter.com/y3rb9niW4Q — Clément Lanot (@ClementLanot) January 28, 2024





Plus lourds et plus modernes, les véhicules d’intervention polyvalents de la gendarmerie (VIPG) « Centaure » sont les successeurs des VBRG, déployés en France à partir de 2021, et devraient progressivement les remplacer, comme 20 Minutes l’expliquait dans un précédent article.

Les véhicules des gendarmes avaient déjà fait l’objet de fausses informations, notamment pendant lors des affrontements avec les forces de l’ordre après la mort de Nahel et lors des manifestations des « gilets jaunes ».