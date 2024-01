Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Même s’il n’est pas obligatoire, c’est un rendez-vous important pour chaque Premier ministre. Gabriel Attal va prononcer ce mardi sa déclaration de politique générale, durant laquelle il exposera son programme pour les classes moyennes et évoquera la transition écologique. Ce discours, qui permet généralement au locataire de Matignon d’imprimer son style et présenter sa méthode, pourrait cette fois se transformer en un numéro d’équilibriste au moment où des milliers d’agriculteurs bloquent les routes, notamment autour de Paris. En région, « des actions visibles mais non violentes » d’agriculteurs devraient ainsi accompagner cette déclaration prononcée à partir de 15 heures devant l’Assemblée nationale, indiquait lundi soir une source policière.

Emmanuel Macron ne regardera pas depuis l’Élysée le grand oral de son Premier ministre devant les députés. Le président entame ce mardi une visite d’Etat de deux jours en Suède, sur le point d’adhérer à l’Otan, largement consacrée à l’avenir de la défense européenne et au soutien à l’Ukraine. Les images des tracteurs sur les autoroutes menant à Paris risquent par contre d’être en fort contraste pour l’exécutif avec celles du faste des réceptions par le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia.

Une porte de sortie semble se dessiner dans le conflit à Gaza. Le Hamas dit en effet vouloir négocier un « cessez-le-feu complet » avec Israël en préalable à tout accord. « Nous parlons avant tout d’un cessez-le-feu complet et total et non d’une trêve temporaire », a déclaré lundi Taher al-Nounou, haut responsable du Hamas, après une rencontre à Paris ce week-end entre responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a pour sa part évoqué le même jour un « réel espoir » d’une éventuelle prochaine libération des otages encore retenus par le Hamas depuis l’attaque contre Israël le 7 octobre.