Le doublement des heures de cours d’éducation morale et civique (EMC) récemment annoncé par Emmanuel Macron, sera-t-il suffisant pour éviter des drames ? Assurément, non, selon la sœur de Samuel Paty. En déplacement ce lundi à Cannes, où elle est venue inaugurer la place portant le nom de son frère, Mickaëlle Paty a estimé qu’il va « falloir beaucoup plus ».

« Ça ne sera pas suffisant pour apporter un contre-discours à ceux de nos enfants qui, à l’extérieur, n’entendent pas du tout un discours républicain. Il va falloir trouver d’autres axes pour les aider », estime celle qui a « toujours fait preuve d’une grande discrétion ». « Mais on arrive à un tel degré d’atteintes envers nos professeurs, cela a encore continué à augmenter en décembre ! », s’indigne-t-elle, en fustigeant les mesures faites et défaites « sans suivi ni évaluation ».

« Un humanisme devenu malade »

« Maintenant, sauver l’école, sauver tous nos professeurs, pour moi c’est un peu sauver mon frère », poursuit-elle tout en réclamant « un soutien sans faille » pour les enseignants menacés. Samuel Paty, professeur de littérature, avait été assassiné par un jeune djihadiste en 2020.

Dans un discours très incisif, sa sœur a encore fustigé « un humanisme devenu malade » et les « raccourcis magiques empêchant toute critique (à l’égard des jeunes qui se placent en retrait de la République) au nom d’une dette reçue en héritage ».