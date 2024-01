Il ne s’est pas fait que des amis. Dans un discours ultra-offensif tenu vendredi soir, le préfet de Bretagne Philippe Gustin avait fustigé à la fois l’université Rennes-2 et critiqué la réaction de la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Le représentant de l’État s’était emporté face à la presse dénonçant l’action de « terroristes » liés à l’ultragauche, ciblant clairement l’université Rennes-2. Le préfet réagissait aux critiques formulées par la maire après le violent rassemblement contre la loi Immigration qui s’était tenu jeudi soir dans le centre historique de Rennes. Des dizaines de commerces et de bâtiments publics avaient été dégradés, pillés ou tagués par des manifestants cachés sous des cagoules.

« Ces terroristes ont pris leurs quartiers dans une université qui s’appelle Rennes-2. On savait exactement ce qui était en train de se préparer. On avait prévenu, en particulier le président de l’université, qui n’a pas jugé bon d’agir », avait affirmé le préfet, dénonçant une « omerta ». « Personne ne dit rien », avait martelé le haut fonctionnaire, qui était candidat Les Républicains aux législatives de 2017.

L’ombre de la Défense collective toujours présente

Ce lundi, le préfet a reçu le président de la fac de sciences humaines et on peut douter que les deux hommes se soient tapé la bise. Dans un bref message, l’université « déplore les propos choquants qui ont stigmatisé toute sa communauté ». Elle évoque également la consternation des personnels et étudiants et assure qu’elle veille à « préserver la sécurité des personnes et l’intégrité des biens ». Enfin, elle déplore que les déclarations « portent atteinte à l’image de l’établissement », surtout à la veille de portes ouvertes.

Environ 500 personnes ont manifesté le jeudi 25 janvier pour protester contre la loi Immigration, à Rennes, occasionnant d'importants dégâts. - J. Picaud/Sipa

Dans les faits, l’université abrite régulièrement des événements organisés par des groupuscules d’extrême gauche souvent impliqués dans les actions anarchistes menées en marge des manifestations. Nous pouvons notamment citer la présence régulière de la « DefCo » ou « Défense collective » que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin souhaitait dissoudre. Récemment un atelier de « formation juridique » afin de savoir « comment se préparer pour une manif » et quoi faire « en cas d’arrestation » s’est tenu dans les locaux de l’université Rennes-2.

Le tacle du préfet à la maire

Vendredi matin, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, s’était montrée très en colère après les dégradations subies, critiquant l’absence de réaction des forces de l’ordre pendant plus d’une heure. « Je veux comprendre, comme tous les Rennais, pourquoi on a laissé faire », a interrogé l’élue socialiste.

Interrogé sur ce point, le préfet Philippe Gustin n’a pas vraiment répondu, préférant suggérer à la police municipale d’intervenir. « Les textes interdisent purement et simplement aux polices municipales de se voir confier des missions de maintien de l’ordre », rappelle la municipalité. Ambiance.