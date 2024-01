La semaine dernière, le choc est venu de Narbonne, dans l’Aude. Un bâtiment vide de la Mutualité sociale agricole (MSA) a été la cible d’un incendie en marge d’une manifestation d’agriculteurs. Aucune victime à déplorer mais un acte symbolique dans la mesure où la MSA qui gère la vie quotidienne du monde agricole. « C’est une organisation unique sur le champ de la protection sociale », souligne Francois-Emmanuel Blanc, directeur général de la caisse centrale, sur YouTube. Mais c’est quoi exactement, la MSA ?

Un organisme privé qui fait la pluie et le beau temps

« La MSA assure l’ensemble des prestations sociales et des recouvrements », précise Francois-Emmanuel Blanc. Chez les agriculteurs, elle sert de Sécurité sociale, de caisse d’allocation familiale, d’organisme Urssaf, de médecine du travail et de caisse de retraite. Tout ça à la fois. Et ce, depuis 1930, date de sa création, voire avant avec le groupement « assurances mutuelles agricoles », né en 1900.

Aides à l’installation, recherches scientifiques…

Des aides spécifiques à l’installation sont même proposées. Et l’organisme participe, depuis une dizaine d’années, à l’étude Agrican, un travail de recherches scientifiques sur une longue période qui a permis de démontrer que certaines maladies cancéreuses pouvaient être liées aux pratiques agricoles à travers l’utilisation de produits phytosanitaires.

Comment ça marche ?

Cette MSA est un organisme privé qui fonctionne un peu comme une mutuelle, mais obligatoire pour les salariés et non salariés du monde agricole. Tous les cinq ans, les adhérents votent pour élire environ 13.700 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent le conseil d’administration. Fort de 17.000 salariés, l’organisme a tissé sa toile sur tout le territoire grâce à 200 agences d’accueil.

Les chiffres du monde agricole

Le régime agricole gère aujourd’hui environ 5,4 millions de personnes, dont 1,2 million d’actifs (un chiffre en légère hausse depuis 2018) et 3,4 millions de retraités (un nombre en baisse depuis dix ans). Signe des difficultés que traverse la profession, les prestations de solidarités ont été multipliées par quatre en dix ans.