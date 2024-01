Ils ont ratissé large. Quelque 850 gendarmes ont participé la semaine dernière à une opération de lutte contre la délinquance et la criminalité, baptisée « Place nette », en Gironde. Ils ont effectué des contrôles et des opérations à Libourne, Castillon-la-Bataille, au sud de Bordeaux (Langon, La Réole), à Blanquefort, dans le Blayais, ou encore le bassin d’Arcachon.

#PlaceNette 🛡️ #Gironde. Contrôles des flux et opérations de police judiciaire :

➡️ 1.658 véhicules et 2.037 individus contrôlés ;

➡️ 193 infractions 🚫 dont 59 délits ⚖️

➡️ Saisie de 19 kg de #cannabis, près de 15.000 € 💶 en numéraire et 15 véhicules volés 🚘#Antidéliquance pic.twitter.com/fO90XZA9PV — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) January 29, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le bilan de l’opération communiquée ce lundi par la préfecture, fait état de « 36 interpellations dans le cadre d’enquêtes pour home-jacking, trafic de véhicules volés, tentative de meurtre et trafic de stupéfiants. » Quelque 42 perquisitions ont été effectuées, permettant la saisie de « 18 kg d’herbe et résine de cannabis et 432 grammes d’héroïne, 15 véhicules volés, 9 motocross, des armes et une trentaine objets de marque contrefaits. »

Plus de 120 objets volés retrouvés

En tout, « 1.658 véhicules et 2.037 personnes ont été contrôlés, conduisant à l’identification de 44 personnes recherchées pour différents motifs et l’interpellation de sept étrangers en situation irrégulière. » Enfin, « plus de 120 objets volés ont pu être retrouvés [que ce soient des véhicules subtilisés lors de home-jacking ou du matériel électroportatif provenant d’édifices publics]. »

Les effectifs de la gendarmerie de la Gironde ont été renforcés, pour l’occasion, par des moyens nationaux et régionaux : un escadron Guépard (70 gendarmes) du groupement blindé de gendarmerie mobile de Satory (Yvelines) ainsi que plusieurs gendarmes mobiles.