C’est le benjamin de l’opération de blocage des viticulteurs de la Gironde, organisée ce lundi matin à Langon, à une heure au sud-est de Bordeaux. Et, avec sa belle combinaison verte, il se fait un peu taquiner par ses aînés qui le poussent à se mettre en avant.

Lucas, 22 ans, est le fils d’un viticulteur installé en appellation Bordeaux et Bordeaux Supérieur, et malgré sa passion pour ce métier, dans lequel il baigne depuis l’enfance, il éprouve beaucoup de difficultés à s’installer. Il raconte à 20 Minutes comment il reprend un peu espoir avec le mouvement des agriculteurs initié la semaine dernière par les syndicats de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs (JA), pour de meilleures rémunérations.

Pourquoi avez-vous choisi de participer au mouvement ?

Je suis en cours d’installation sur sept hectares, dans le secteur de Sauveterre-de-Guyenne où j’envisage de faire de la vigne et un peu de céréales. Mais c’est très difficile de s’installer, car les taux d’intérêt sont très élevés et les marchés ne sont pas valorisés. Comme d’autres enfants de viticulteurs, j’aide mes parents depuis tout petit, mais, même si c’est une passion, il faut qu’on en vive et que les perspectives soient moins floues.

Je ne peux même pas sortir un salaire pour m’installer et c’est pour cette raison que les banques ne veulent pas me suivre. Si on suit leur logique, il faudrait que je prenne plus d’hectares et que je recrute des ouvriers, alors même que je ne peux pas me verser de salaire. En attendant de pouvoir être à mon compte, je travaille pour mon père et pour un autre château.

Que faut-il faire en priorité selon vous pour améliorer la situation des agriculteurs ?

Il faudrait d’abord faire respecter la loi Egalim (censée protéger les revenus des agriculteurs, face aux industriels de l’agroalimentaire et à la grande distribution) et proposer des produits français sur les grands marchés, avant de recourir à l’importation. Pour aider les jeunes à s’installer, il faut leur proposer des prêts à taux zéro. Quand mon père, qui a 50 ans, s’installait, ils étaient trente autres avec lui dans le secteur, aujourd’hui, on est seulement deux.

Il nous faut aussi le soutien de l’Etat et de l’UE pour enlever des normes écologiques. On est pour l’écologie mais pas pour l’écologie punitive. Je suis allé en Espagne et en Ukraine, et je peux vous dire qu’on est l’agriculture la plus propre du monde. On est obligés de traiter, de sulfater et de désherber, sinon on ne peut pas nourrir la France. Il faut arrêter de dire que le vin tue et qu’il est pollué : on ne choisit pas de traiter mais on veut notre bout de pain à la fin. Quand il y a, comme cette année, une pression forte du mildiou (champignon qui attaque les vignes), on est obligés de traiter. Je pense qu’à un moment, avec les JA, on devra partir à Bruxelles.

Pourquoi la viticulture n’était pas très visible jusque-là, dans ce mouvement ?

Certains ont honte de la situation dans laquelle ils se trouvent, c’est pour ça qu’ils ne nous ont pas rejoints. L’union des viticulteurs se fait mais pas forcément avec les agriculteurs en général. En Gironde, à un moment cela marchait bien, et on a mis du temps à se rendre compte que cela n’allait plus. L’image du bordeaux est un peu faussée. Aujourd’hui, on trouve des bouteilles à 1,50 euro en supermarché, ce qui est scandaleux, car ce n’est même pas le prix que nous coûte le vin qu’il y a dedans. Je pense que la plantation des vins de France, en dehors des zones délimitées pour les AOC, a nui à la filière, car ils ne sont pas soumis à des quantités maximales et ont inondé le marché. Le mouvement m’apporte un peu d’espoir et de réconfort. On aime notre métier et on va tout faire pour y arriver, mais est qu’on sera encore là dans 20 ans ?

Lucas partait en tout cas ce lundi soir, en bus, pour rejoindre la capitale et faire entendre la voix des jeunes agriculteurs.