Des opérations escargot de taxis ont démarré ce lundi dans plusieurs villes de France. Ces manifestations interviennent dans la foulée des actions des agriculteurs, même si elles ne sont pas liées.

Plusieurs centaines de taxis de Nouvelle-Aquitaine se dirigeaient ce lundi vers 8h30, en direction de la rocade de Bordeaux, axe névralgique entre Paris et l’Espagne. A l’issue de leur opération escargot lundi, les taxis ont prévu de se rassembler devant la préfecture de la Gironde, dans le centre de Bordeaux. Le préfet a conseillé aux usagers de la rocade de « privilégier le télétravail et limiter les déplacements » lundi. Une manifestation du même ordre est prévue à Marseille, alors que des rassemblements sont prévus autour des gares à Lyon. A Toulouse, les taxis ont convergé très tôt ce lundi vers l'aéroport de Blagnac et prévoient une opération escargot sur la rocade. Plusieurs grandes villes de France devraient être concernées, de Nice à Toulon, en passant par Nîmes ou encore Cannes.

Convention jugée défavorable

A l’appel de quatre organisations nationales, les manifestants réclament une renégociation des conditions de rémunération du transport de patients, alors que la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) a mis sur la table une convention jugée défavorable par les syndicats, qui réclamaient un statu quo.

Les taxis redoutent que les nouvelles conditions ne les forcent à des remises additionnelles sur leurs tarifs en cas de transport médical, tout en les contraignant au covoiturage de patients. « On ne lâchera rien, on va aller jusqu’au bout pour revenir sur de bonnes bases » avec la Cnam, a déclaré Éric Roulière-Laumonier, président du STBMG.

Des manifestations de taxis avaient déjà eu lieu dans toute la France le 11 décembre pour protester contre la nouvelle loi de finance de la Sécurité sociale, qui mutualise les trajets des patients médicalisés.

Les transports médicaux ont représenté des remboursements de près de 5,5 milliards d’euros en 2022, et 65 millions de trajets ont été réalisés sur l’année pour les seuls taxis et véhicules sanitaires légers (VSL), selon les auteurs du texte de loi. Près de 15 % des trajets sont déjà partagés.

L’idée est de réduire le coût des trajets pour la Sécurité sociale à hauteur de 100 millions d’euros par an entre 2025 et 2027, ainsi que la pollution.