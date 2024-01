Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Malgré les annonces de Gabriel Attal vendredi, dont l’abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, la mobilisation des agriculteurs se poursuit. Ce lundi ouvre même une « semaine de tous les dangers », selon les mots de la FNSEA le syndicat majoritaire dans la profession. Alors que l’exécutif est sous pression, avec notamment un blocus de Paris qui doit commencer à 14 heures, la rédaction de 20 Minutes est une nouvelle fois mobilisée avec un Live et de nombreux articles à venir sur la colère du monde agricole.

Un scrutin dimanche avait valeur de test en Allemagne, où des manifestations de grande ampleur se déroulent depuis environ deux semaines contre l’extrême droite. Plus de 800.000 personnes sont ainsi descendues dans la rue tout au long du week-end, notamment à Hambourg et Düsseldorf, pour dénoncer l’AfD et les dangers pour la démocratie que ce parti représenterait selon eux. Finalement, Alternative pour l’Allemagne (AfD) a perdu son pari de remporter une deuxième présidence de canton, lors d’élections locales du district de Saale-Orla, dans la région est-allemande de Thuringe. Son candidat, Uwe Thrume, n’a obtenu que 47,6 % des voix au second tour du scrutin dimanche, améliorant d’à peine 1,9 point son score de premier tour.

A quelques mois des JO de Paris-2024, tout va bien, même très bien, pour les Bleus en hand. Bousculée et longtemps menée par le Danemark, l’équipe de France a réussi à arracher la prolongation avant de remporter la finale des championnats d’Europe (33-31), dimanche à Cologne, en Allemagne. Grâce à leur talent et à un état d’esprit irréprochable, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont remporté leur premier Euro depuis dix ans, et pris leur revanche sur les Danois qui les avaient surclassés l’an dernier en finale des Mondiaux (34-29).