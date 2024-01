Le paradis terrestre est là où je suis, écrivait Voltaire. Le paradis fiscal, lui, serait là où la presse n’est pas. Une enquête du Monde révèle en effet que la famille princière de Monaco a, malgré la politique fiscale avantageuse du micro-état, placé une partie de sa fortune dans des paradis fiscaux. Ces placements offshore auraient été décidés pour mettre la fortune des Grimaldi à l’abri d’éventuels regards mal intentionnés ou de la curiosité de la presse, avancent des sources proches du dossier.

Déjà secoué par plusieurs scandales autour du marché de l’immobilier, du limogeage de Claude Palmero, administrateur des biens princiers et ex-proche d’Albert II, qui a tourné à la guerre judiciaire, Monaco est au cœur d’une nouvelle tempête après une série d’articles du Monde évoquant la gestion de la fortune des Grimaldi.

Sociétés offshore

« Des sociétés offshore ont effectivement été créées au Panama en 1984 du temps de Rainier III », le père d’Albert II, a confirmé à l’AFP Me Jean-Michel Darrois, l’avocat du prince, ajoutant qu’il avait été demandé « à plusieurs reprises » à Claude Palmero de régulariser la situation, « ce qu’il n’a pas fait ».

« Depuis que M. Palmero a été remplacé, tout cela est en train d’être liquidé », affirme l’avocat. « Claude Palmero n’a jamais rien fait à l’insu de ses mandants, bien au contraire, cela a toujours été en parfait accord avec eux et dans leur plus strict intérêt », rétorque Me Marie-Alix Canu-Bernard, l’un des avocats de l’administrateur déchu.

Des carnets très bavards

En juin 2023, Claude Palmero avait été démis de ses fonctions, prié de quitter sur le champ son bureau installé dans une aile du palais princier, sur le Rocher, un coup de tonnerre pour ce sexagénaire qui gérait depuis 2001 la fortune de la famille princière.

Depuis, il n’a de cesse de contester devant les tribunaux monégasques, mais sans succès, son éviction. Il a formé il y a quelques jours un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, estimant avoir été privé d’un procès équitable.

Les révélations du Monde se basent sur ses carnets personnels dans lesquels, selon le quotidien, il notait scrupuleusement les rendez-vous qu’il avait avec le prince pour régler les affaires de la Principauté et particulièrement celles concernant la gestion de la fortune personnelle de la famille Grimaldi, et ce depuis l’accession au trône d’Albert II en 2005.

Ces carnets personnels avaient été saisis l’an dernier dans le cadre d’une autre enquête diligentée par la justice monégasque. Alors que le journal Monaco-Matin parle de « grand déballage » après la série du Monde, les avocats de l’ex-administrateur ont rétorqué que ce dernier « n’a rien déballé », soulignant qu’il avait au contraire réaffirmé au quotidien français que « ces cahiers sont confidentiels et n’ont pas vocation à être montrés ».