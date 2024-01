Manifestation des agriculteurs EN DIRECT : Gabriel Attal attendu ce matin dans une exploitation bovine d’Indre-et-Loire…

Bonjour à toutes et à tous. Alors que le mécontentement du monde agricole se fait toujours entendre, la rédaction de 20 Minutes est une nouvelle fois mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur les blocages routiers et sur les réponses de l’exécutif.

Pour tenter d’éteindre la révolte montée de campagnes où beaucoup ne parviennent plus à vivre de leur métier, le Premier ministre a dévoilé vendredi des mesures d’urgence en Occitanie, berceau de la contestation. « On ne vous lâchera pas », a lancé Gabriel Attal. Depuis, sur le terrain, la situation a connu une nette tendance à l’accalmie et la circulation a repris sur un certain nombre d’axes routiers. Mais, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont annoncé pour lundi un blocage de Paris.