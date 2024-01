Après la révélation de l’affaire jeudi, le cardinal canadien Gérald Cyprien Lacroix, proche conseiller du pape, a « nié catégoriquement » les accusations d’agression sexuelle qui le visent, vendredi. « Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix vient d’annoncer à ses principaux collaborateurs et collaboratrices qu’il se retire provisoirement de ses activités jusqu’à ce que la situation soit clarifiée », a indiqué le diocèse de Québec. « Il nie catégoriquement les allégations qui le visent depuis hier, qu’il juge sans fondement », est-il précisé.

Âgé de 66 ans, celui qui est archevêque de Québec depuis 2011 et cardinal depuis 2014 est accusé d'« attouchements » par une mineure au moment des faits, dans le cadre d’une action collective qui vise plus d’une centaine de membres du diocèse de Québec. Lancée en 2022, cette action collective regroupe désormais les témoignages de 147 personnes disant avoir été « agressées sexuellement par plus d’une centaine de prêtres ou membres du personnel du diocèse, dont certains ont fait plusieurs victimes ou ont fait partie du haut-clergé de Québec », selon les avocats des victimes.

Gérald Cyprien Lacroix est depuis l’an passé l’un des neuf membres du Conseil des cardinaux mis en place par le pape François pour l’assister dans le gouvernement de l’Eglise, qui se réunit régulièrement au Vatican.