Manifestation des agriculteurs EN DIRECT : Le déblocage de l'autoroute A64 en Haute-Garonne est en cours...

11h04 : Marc Fesneau promet d’autres mesures aux agriculteurs

Le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a promis samedi d’autres mesures, notamment dans la viticulture, au lendemain de celles annoncées par le Premier ministre Gabriel Attal pour tenter de calmer la colère du monde agricole. « Il y a des premières mesures qui sont annoncées. Elles sont appelées à se décliner sur d’autres sujets bien évidemment », a-t-il dit sur franceinfo.

Il a évoqué des « mesures » qu’il annoncera « la semaine prochaine sur la viticulture », ou encore sur la maladie du mildiou et la « trésorerie ». « J’irai mercredi au niveau européen pour débloquer un certain nombre de sujets. Je pense au sujet de la jachère et je pense que dans la semaine on pourra avoir des réponses. Et le président de la République y mettra tout son poids », a-t-il encore annoncé.