Un métier pénible, mal rémunéré et mal considéré. Sur le papier, le métier d’agriculteur ne fait pas rêver grand monde. « Personne n’a envie de trimer 70 heures par semaine pour se dégager à peine un Smic », enrage Thierry, producteur de lait bio en Mayenne, venu exprimer sa colère jeudi devant la préfecture de région à Rennes. En pleine crise du monde agricole, le travail à la ferme attire pourtant toujours des candidats. Et même de plus en plus, avec une hausse de près de 4 % des effectifs de l’enseignement agricole depuis 2018 en France.

Pour rencontrer cette relève, direction le lycée agricole public Théodore Monod du Rheu, à un quart d’heure à l’ouest de Rennes. A la pause déjeuner, on retrouve ce vendredi sur le parking Thibault, Jean, Adrien et Simon. La vingtaine chacun, ils sont tous inscrits en BTS Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole. Tous soutiennent bien sûr le mouvement des agriculteurs qui « se battent aussi pour notre avenir », assurent-ils. Thibaut a même zappé les cours jeudi pour participer au rassemblement rennais. « Je me suis fait un mot d’excuses mais les professeurs sont compréhensifs », indique le jeune homme.

« Ça ne donne pas envie de finir comme nos parents »

Comme beaucoup d’élèves, Thibault est fils d’agriculteurs. Car dans ce métier, la passion se transmet souvent de génération en génération. « Je suis né là-dedans donc bien sûr que j’ai envie de m’installer, indique-t-il. Mais pas tout de suite. » Lucide, Thibault s’estime aussi chanceux car son père a « bien réussi sa vie en tant qu’agriculteur. » Croisé à la manifestation rennaise jeudi, Simon, 18 ans et inscrit en BTS au lycée agricole de Saint-Lô (Manche), ne peut en dire autant. « J’ai toujours vu mes parents passer leur vie au travail et galérer financièrement à la fin du mois, raconte-t-il. Ils ne sont pas encore à la retraite mais ils sont usés physiquement et mentalement. »

Une vie de labeur et de souffrance que beaucoup ne souhaitent pas pour leurs enfants. « Mon père veut que je change de voie car il me dit que ça bouffe trop la tête, raconte Adrien. Je m’installerai quand même, mais différemment. » « C’est vrai que ça ne donne pas envie de finir comme nos parents, on a envie de pouvoir vivre de notre métier », poursuit Simon. Malgré leurs inquiétudes sur l’avenir, aucun des jeunes rencontrés n’envisage pourtant de renoncer à être paysan. « C’est le plus beau métier du monde, lance Jean. Quand on y a goûté, c’est dur de décrocher. »

« Un agriculteur est devenu un gestionnaire »

Tous ont bien conscience tout de même que la profession a bien changé. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de paperasse et d’administratif, beaucoup trop même, confie Adrien. Un agriculteur est devenu un gestionnaire, remplir tous ces papiers prend au moins une journée par semaine. » De tous, Simon paraît le plus remonté. Ou le plus désenchanté. « On a tué les paysans, qui ne sont plus des humains mais des outils de travail, enrage le jeune homme. Je travaille depuis que j’ai 14 ans mais je ne sais même pas si j’ai envie de m’installer, car j’ai déjà l’épaule en vrac. »

En brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole, Mickaël, 31 ans, est quant à lui prêt à se lancer. Ce vendredi matin, il avait d’ailleurs rendez-vous avec sa banque en vue de reprendre une exploitation laitière dans la périphérie rennaise. Il sait que le parcours ne sera pas facile. « Mais je vais me battre bien sûr, assure-t-il. De toute façon, le métier ne va pas disparaître. Il faudra toujours des éleveurs pour nourrir les gens. »