Il aura fallu quatre camions pour tout déménager. Malgré le succès de son opération de gratuité organisée en septembre, La Belle Déchette avait encore un paquet de trucs à bouger. Fondée à Rennes en 2017, cette petite recyclerie est devenue grande. Trop grande même pour ses locaux de la zone industrielle sud-est. Ce samedi, l’association ouvrira sa nouvelle base du réemploi au sein du site des Halles en commun, dans les anciens locaux d’EuroShelter à la Courrouze. A partir de 13 heures, elle accueillera le public dans les 300 m² de sa zone de vente. Un hangar où se mélangent de la vieille vaisselle, des meubles anciens et des jouets de seconde main qui sont vendus à petits prix. « Il y a de tout ici, c’est une vraie caverne d’Ali Baba », témoigne Julie Orhant, fondatrice et directrice de La Belle Déchette.

Pour vous offrir cette super chope peinte à la main et sa poignée design, vous pouvez vous rendre à La Belle Déchette avec le code promo : chopelachope. - C. Allain/20 Minutes

Pour rendre les lieux plus accueillants, ses équipes ont déroulé ce qu’elles avaient de plus kitsch en tapisserie, offrant un indémodable patchwork de papier peint. En emménageant ici, l’association a doublé sa surface et devra trouver le gisement nécessaire pour poursuivre son activité de réemploi, qui lui permet de traiter plus de 100 tonnes d’objets par an. « Nous ne sommes pas une déchetterie. Notre volonté, ce n’est pas de jeter mais de trouver un nouvel usage. Déposer ses biens en ressourcerie, c’est un engagement pour les gens. Je les appelle à venir ici en leur disant : n’allez pas en déchetterie. Ici, on crée de la valeur et de l’emploi », poursuit la fondatrice. L’ambition est claire : accroître le gisement de 30 % d’ici trois ans sans augmenter les prix. « On se place à un tiers voire un quart du prix neuf. On n’a pas pour ambition de devenir un endroit réservé aux gens aisés ».

Bientôt des ateliers de bricolage

Pour déposer leurs biens usagés, les particuliers doivent désormais prendre rendez-vous en ligne, afin d’être « bien accueillis » sur ce nouveau site. Que peuvent-ils ramener ? « Tout ce que l’on peut réutiliser. Après, ça ne sert à rien de ramener votre vaisselle ébréchée, car personne ne voudra l’acheter. C’est la même chose pour les meubles. On préfère les choses en bois massif, que l’on peut transformer. Les meubles Ikea, on n’aime pas trop ça. Quand on les démonte une fois, on voit qu’ils ne sont pas durables », reconnaît Julie Orhant.

Implantée au milieu du quartier champignon de La Courrouze, la structure est désormais voisine de L’Équipière, un magasin de seconde main dédié au sport. C’est au sein de ce nouveau pôle dédié à l’économie sociale et solidaire que La Belle Déchette proposera bientôt des ateliers de bricolage, de formation et de réemploi. Une aubaine pour les habitants du quartier qui veulent bricoler mais n’ont souvent ni le matériel, ni la place pour le faire.