À l’occasion de la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité le 27 janvier, la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian (EELV) vient d’annoncer un projet d’aménagement du square de l’Ancienne Synagogue. Ce projet doit prendre fin début 2025. Un monument et un jardin en mémoire des victimes de la Shoah vont être construits à l’endroit où une synagogue a été incendiée par les nazis en 1940, a annoncé jeudi la maire de la ville Jeanne Barseghian.

« Evacuées en 1939, Strasbourg et l’Alsace, portent le deuil de celles et ceux qui sont morts ici ou lors de leur fuite en Dordogne, dans les maquis ou ailleurs », a déclaré l’édile en présentant le projet sur le site de l’ancienne synagogue, quai Kléber. « Ils et elles sont au moins au nombre de 3.572, sûrement davantage, et nous continuons de compléter cette liste, et nous souhaitons que tous ces noms soient inscrits dans notre espace public », a-t-elle poursuivi. Ce site « s’inscrit résolument dans notre plan de lutte contre l’antisémitisme à l’heure où les actes antisémites ont été multipliés par quatre dans notre pays », a souligné la maire, citant les chiffres dévoilés jeudi par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

Une stèle aussi à la mémoire des victimes du Struthof

Un jardin mémoriel, d’un montant de 500.000 euros, planté de fleurs dans les tons orange et rouge pour représenter le feu ainsi que vert et bleu pour symboliser la vie, va être aménagé. Le périmètre de l’ancienne synagogue sera tracé et une maquette de l’édifice sera exposée. Sera aussi installée une stèle à la mémoire des victimes du Struthof, l’unique camp de concentration nazi en France, alors installé en Alsace annexée. « Strasbourg capitale européenne, diplomatique, ville symbole de la souffrance mais aussi de la réconciliation se devait d’avoir un monument de la Shoah », a déclaré Thierry Roos, vice-président honoraire du Consistoire, à l’origine de ce projet. Il espère que le lieu permettra « d’éduquer les jeunes » alors que « 18 % des jeunes ne savent pas ce qu’est la Shoah ».