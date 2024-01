Ils ne lâchent rien et attendent avec impatience les annonces du Premier ministre. Lancé depuis l’Occitanie la semaine dernière, le mouvement de colère des agriculteurs s’est, depuis, propagé à la plupart des départements français. Les actions, qui visent à protester contre une hausse des taxes et des normes contraignant la profession agricole, se traduisent le plus souvent par des blocages routiers au moyen de bottes de paille ou de tracteurs. Ce qui occasionne, de fait, de très grosses perturbations de circulation. Le point sur la situation ce vendredi 26 janvier.

En Pays-de-la-Loire

Après une spectaculaire démonstration de force à Nantes jeudi, la situation semble plus calme ce vendredi en Loire-Atlantique. Toujours plus motivés, les agriculteurs vendéens ont par contre repris leurs différents blocages et opérations « péages gratuits », avec contrôle de la marchandise des camions, sur l’A83 aux Essarts, aux Herbiers, mais aussi autour de La Roche sur Yon. Dans la Sarthe, la circulation est perturbée depuis ce vendredi matin sur cinq axes autoroutiers, d’après Ouest France. Les agriculteurs avaient notamment prévu de converger vers Le Mans, où plusieurs centaines de tracteurs vont se livrer à un tour de la rocade. En Maine-et-Loire, la préfecture a prévenu d’un blocage de la barrière de péage de l'A87 à Chemillé-en-Anjou. Dans ce département, deux actions sont déjà prévues dès lundi 6 heures.

En Bretagne

Au lendemain de la manifestation à Rennes, les difficultés se concentrent avant tout dans l’Ouest de la région. Initiés il y a plusieurs jours, les blocages se poursuivent sur la RN165 à hauteur de Quimper mais aussi au niveau du pont de l’Iroise, près de Brest. Des déviations ont été mises en place. D’après Le Télégramme, plusieurs actions ont été menées ce matin dans le Morbihan, notamment autour du dépôt pétrolier de Lorient. La même N165 est paralysée à hauteur d’Auray.

Dans les Côtes-d’Armor, la circulation reste perturbée sur la RN12, où plusieurs barrages ont été érigés par des manifestants notamment à hauteur de Guingamp. Des actions auprès de supermarchés ont été menées ce matin dans ce secteur. En Ille-et-Vilaine, l’A84 reste bloquée dans les deux sens à la frontière avec la Manche. La Confédération paysanne prévoit également d’occuper le rond-point du campus Ker Lann, à Bruz, près de Rennes.

Dans les Hauts-de-France

La circulation est toujours très compliquée ce vendredi sur certaines autoroutes des Hauts-de-France, notamment sur l'A1 en raison de plusieurs points de blocage des agriculteurs. Ces derniers ont fermé la route à l’aide de ballots de paille au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban, le premier dans le sens Lille-Paris. Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, l’autoroute A1 a été coupée à hauteur de Dourges, dans le sens Paris-Lille, et à hauteur de la courbe de Ronchin, dans le sens Lille-Paris. Dans l’Oise, un autre blocage est prévu à la gare de péage de Chamant-Senlis, dans les deux sens, de 6 heures à 22 heures.

L’autoroute A16 est fermée entre les échangeurs 11 et 16. Les autorités précisent que le réseau secondaire dans le secteur de l’Isle-Adam/Persan sera également impacté. L’autoroute A25 est toujours fermée dans les deux sens, depuis la jonction avec l’A16 jusqu’à Méteren. L’autoroute A2 est, elle aussi, encore fermée dans les deux sens, depuis la jonction avec l’A23 jusqu’à la sortie 24 (échangeur d’Onnaing).

Outre les autoroutes, la préfecture relève d’autres blocages, notamment de la D649, fermée entre Marly et Curgies dans les deux sens de circulation, et dans le secteur de Maubeuge, où les ronds-points de Feignies et de la Safda sont bloqués.

En Nouvelle-Aquitaine

Dans la région, la mobilisation s’étend. Des blocages continuent dans les Pyrénées-Atlantiques ce vendredi sur l'A64, l'A65 et sur l'A63 avec un blocage du pont Hubert-Touya à Bayonne, entre la France et l’Espagne. A la mi-journée, on apprends que seize tracteurs se sont positionnés sous le viaducq de La Négresse à Biarritz, bloquant le rond-point Louis Mariano et les voies le desservant. Dans le Lot-et-Garonne, l'A62 est coupée à plusieurs endroits et des blocages routiers sont aussi organisés par les manifestants (D217 notamment). A la mi-journée, la présence de manifestants aux abords des voies ferroviaires entre Marmande et Agen a provoqué l’interruption de la circulation des trains et des bus sur cet axe, dans les deux sens. La reprise du trafic était estimée vers 16 h, par la SNCF. Dans la Vienne, l'A10 est toujours bloquée, et des perturbations sont en cours sur la N10 et N147. La circulation sur l'A89 en Dordogne est aussi encore perturbée (sorties 12,13, 14 et 17) et une manifestation est annoncée à Périgueux, à partir de 14h. Des barrages filtrants sont aussi en cours dans les Landes, sur la RD824 et la RD810.

En Occitanie

Alors que Gabriel Attal est attendu à Montastruc-de-Salies, en Haute-Garonne, à 16h30, des blocages sont toujours en cours autour de Toulouse, notamment sur l’A64, entre Carbonne et Lafitte-Vigordane. L’autoroute A61, entre Toulouse et Carcassonne est également bloquée à partir de Villefranche-de-Lauragais, en direction de Toulouse. Les routes A20 vers Montauban, N124 entre Toulouse et Auch, et N88 entre Toulouse et Rodez sont également partiellement bloquées ou perturbées par des opérations escargot. Les agriculteurs ont également bloqué l’accès pour se rendre au Pas de la Case, en Andorre. La circulation sur l’autoroute A9, dite La Languedocienne et La Catalane, est également largement perturbée avec des centaines de kilomètres de bouchons.

Dans le Grand-Est

Grand Calme dans la Région. Le barrage sur la M35 a été levé hier soir et la circulation rétablie dans les deux sens. Dans le Haut-Rhin, des agriculteurs occupent toujours l'A35 à hauteur d’Oberhergheim depuis jeudi 25 janvier, mais la nuit a été calme. Sur X, il est fait état, vers 12h15, d’un important déplacement dans la Marne : Un cortège d’agriculteurs arrive en provenance de Sézanne sur la N4 et se dirige vers Vitry -le-François.

En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur

Les agriculteurs sont toujours fortement mobilisés vendredi dans les Bouches-du-Rhône. En conséquence, l’A54 reste fermée entre Salon-de-Provence et entre Arles et Nîmes dans les deux sens, et la préfecture relève à midi une “forte densification du trafic” sur les réseaux secondaires. Ailleurs dans la région, l’A7 reste coupée entre Chanas et Avignon dans les deux sens, de même que l’A9 entre Leucate et Orange en direction de Lyon, et dans le secteur de Nîmes et de Gallargues dans les deux sens. L’A51 est coupée entre Cadarache et Sisteron dans les deux sens.

En Auvergne Rhône Alpes

La circulation sur l'A47, qui avait été débloquée jeudi après-midi, pourrait être à nouveau perturbée ce vendredi puisque les agriculteurs ont prévu d’y manifester dans le sens Lyon-Saint-Etienne, entre Rive-de-Gier et Saint-Etienne.

A l’entrée de Lyon, la circulation est toujours coupée sur la route métropolitaine M6 entre la jonction avec l’autoroute A89 et Dardilly.

En Isère, l’autoroute A43 pourrait être fermée dans les prochaines heures dans les deux sens, à hauteur de Bourgoin-Jallieu. La circulation est déjà coupée au niveau du péage de Chignin, dans les deux sens. La circulation est aussi coupée sur l’autoroute A48 entre Rives et Voiron et sur l'A480 à hauteur du Pont de Catane à Grenoble.

Blocages toujours en cours sur l'A42, dans l’Ain, où les poids lourds pourraient se joindre aux agriculteurs ce vendredi après-midi. Le tronçon entre le nœud des îles et le périph de Lyon est toujours fermé.

En Normandie

On recense deux principaux points de blocage ce vendredi en Normandie, d’après Ouest-France. L’un se situe au nord de Rouen sur l’autoroute A28 uniquement dans le sens Abbeville-Rouen. L’autre se situe sur l’A13 entre Rouen et Paris où les barrages sont levés aux heures de pointe. Dans la Manche, une opération escargot a été initiée sur l’A84 entre Caen et Rennes.