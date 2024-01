Serge Bousquet-Cassagne aime les pruneaux. Déjà parce qu’il en produit sur son exploitation d’une centaine d’hectares à Fumel, commune située à une cinquantaine de kilomètres d’Agen, dans le Lot-et-Garonne. Aussi, parce que le leader du syndicat agricole Coordination rurale 47 en distribue en rafale. « [Sans annonce du gouvernement], on mènera des actions plus clivantes et plus sévères », avertissait-il mardi au micro de BFM TV sur un point de blocage. Promesse tenue ce mercredi avec notamment un épandage en règle de lisier sur la préfecture et répétée ce jeudi avec la suspension devant l’inspection du travail d’un sanglier ensuite éventré.

Une action qui a le mérite de la continuité de sa pensée. En 2001 déjà, l’agriculteur aujourd’hui âgé de 64 ans avait occupé avec son syndicat la préfecture d’Agen, rappelle Le Monde diplomatique, avec comme slogan : « On veut des Polonais et des Marocains ! » « Des gens qui ont faim et qui ont envie de travailler », avait alors développé Serge Bousquet-Cassagne.

Dans le mouvement de colère des agriculteurs, Serge Bousquet-Cassagne fait figure d’homme fort et a placé Agen en fer de lance de la contestation dans un département où la Coordination rurale (CR) a remporté les dernières élections des chambres d’agriculture avec 60 % des voix, devançant largement la toute-puissante FNSEA, dont est issue la Coordination Rurale avec une scission consommée en 1991.

Depuis 2013, le producteur de pruneaux et de maïs a pris la tête de la chambre départementale d’agriculture du Lot-et-Garonne. Une gestion que la Cour des comptes a étrillée ce 19 janvier avec la publication d’un rapport de 70 pages sur la période 2015-2023, listant de nombreuses irrégularités : manque d’éthique, défauts d’appels d’offres, refus d’application de dispositifs réglementaires sur le bien-être animal ou l’usage des produits phytosanitaires, détaille Le Monde.

Coup de force à Sivens

Des largesses avec la loi qui maille le parcours de Serge Bousquet-Cassagne. Le syndicaliste et agriculteurs cumule dix-huit procès en trente ans. Dernière condamnation en date, une peine de dix mois de prison assortis d’un sursis probatoire de dix-huit mois prononcée en appel et effaçant celle de neuf mois ferme décidée en première instance dans l’affaire du « Lac de Caussade », large retenue d’eau creusée sans autorisation. Des mégabassines que l’agriculteur a depuis toujours défendues. Déjà à Sivens, dans le Tarn en 2014, l’agriculteur avait envoyé des membres de son syndicat s’opposer aux zadistes qui luttaient contre un projet de construction de lac artificiel, resitue Reporterre.

Guerre à l’administration, liberté d’entreprendre sans contrainte ni contrôle et actions musclées sont l’ADN de son syndicat. « [La CR] entend défendre l’autonomie des agriculteurs, "entrepreneurs libres et responsables", critique le dévoiement de certaines coopératives […] et revendique le rétablissement de la préférence communautaire. Libérale en deçà des frontières et protectionniste au-delà, en quelque sorte. Son idéologie attrape-tout est plutôt populiste », analysait le chercheur agronome Serge Cordelier dans des propos rapportés par Libération.

De là à en faire un mouvement qui serait proche idéologiquement et politiquement du RN, il n’y a qu’un pas qu’Etienne, le fils Bousquet-Cassagne, candidat pour le parti de Marine Le Pen aux législatives partielles de 2013, a franchi. « Comme tous les Français, je partage 80 % des idées du FN. Et, bien entendu, je soutiens mon fils, car c’est mon fils. Mais je n’appartiens pas au FN. », avait répondu le président de la CR à Libé.

Ainsi, alors que se déroule actuellement l’un des plus puissants mouvements sociaux du monde agricole, Serge Bousquet-Cassagne est prêt pour ce qu’il appelle « son dernier combat. Il n’y en aura pas d’autres après. On sera tué par l’Europe et Paris et toutes ces normes qui nous massacrent », concluait-il sur BFM TV. Et venant de celui qui a été surnommé dans sa jeunesse par ses coéquipiers de rugby « Serge Bousquet-Castagne », on peut le prendre au mot.