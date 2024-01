Après les pneus et les fanes de tomates déversés devant l’Inspection du travail ce jeudi à Agen, les agriculteurs mobilisés depuis lundi pour demander une meilleure rémunération de leur travail sont allés plus loin. Ils ont pendu et éventré un sanglier aux branches d’un arbre proche de l’administration, raconte Sud-Ouest.

Les manifestants menés par la Coordination rurale, syndicat majoritaire de la chambre d’Agriculture et classé à droite, ont applaudi lorsque l’animal a été étripé sous leurs yeux. Quand ils ont été interrogés sur cette action qui a choqué une partie des passants, la réponse relayée par nos confrères de Sud-Ouest a été : « La plupart d’entre nous sommes chasseurs et les sangliers saccagent nos récoltes. »

L'A62 toujours coupée

Après la préfecture et la direction départementale des territoires, arrosées au lisier ou devant lesquelles des pneus et déchets ont été brûlés, c’était au tour de l’Inspection du travail, dont les agents contrôlent le respect du droit du travail dans les entreprises, d’être pris pour cible.

Ce vendredi, les actions des agriculteurs continuent à Agen, l’un des épicentres de la mobilisation, et l'A62 est toujours coupée dans les deux sens de circulation au niveau de l’échangeur n° 7.