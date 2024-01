Manifestation des agriculteurs EN DIRECT : L'A1 bloquée au nord de Paris et au sud de Lille...

09h47 : « Aucune cause ne justifie des dégradations, des violences »

« Aucune cause ne justifie des dégradations, des violences », a estimé vendredi le président des Jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, sur Sud Radio alors que des manifestants s'en sont pris mercredi et jeudi à des symboles de l'Etat et à des grandes surfaces. « On a toujours été très clair, et on l'a répété à nos adhérents, les mobilisations (doivent se faire) dans le respect des biens et des personnes », a déclaré le responsable de l'organisation, qui associée avec la FNSEA, représente la majorité de la profession.





Arnaud Rousseau (C), président du syndicat français des agriculteurs FNSEA (Fédération Nationale des syndicats d'exploitants agricoles) à côté d'Arnaud Gaillot (R), président du syndicat français des jeunes agriculteurs (Jeunes Agriculteurs), le 25 janvier 2024, - AFP

« Malheureusement, on a aussi des agriculteurs à l'heure actuelle qui sont désespérés » et « c'est aussi difficile pour nos responsables de les contrôler », a relevé Arnaud Gaillot. Mais les débordements relevés par exemple à Agen, où des agriculteurs ont déversé mercredi et jeudi purin, pneus et paille devant la préfecture, un restaurant McDonald's et une centrale d'achat du groupe Système U, « ce n'est pas sous nos syndicats », a-t-il affirmé.