C’était la seule commune bretonne candidate à l’expérimentation. A la prochaine rentrée de septembre, les élèves de l’école primaire publique de Plouisy (Côtes-d’Armor) auraient normalement dû enfiler la tenue unique défendue par Emmanuel Macron. C’était en tout cas le souhait du maire de cette petite commune bretonne de 2.000 habitants.

Mais fâchés d’apprendre cette décision dans la presse, et surtout contre cet uniforme, les parents d’élèves ont vite réagi. « Jamais l’école publique ne devrait essayer de singer les pires dérives des écoles privées », ont-ils écrit dans une lettre ouverte au maire, ajoutant que « l’uniforme ne permettra jamais de faire disparaître complètement les inégalités, les discriminations et le harcèlement. » Mardi, une centaine de personnes se sont également rassemblées devant la mairie pour dire non à cette expérimentation.

L’uniforme testé dans une centaine d’écoles

Face à cette fronde qu’il n’avait pas vu venir, le maire n’a pas tardé à réagir, annonçant dès le lendemain que le projet était enterré. Dans un communiqué, il explique que l’expérimentation nécessitait notamment « le vote par le conseil d’école d’une modification du règlement intérieur prenant en compte la notion de tenue unique. » « Il s’avère que cette première condition n’est pas remplie, écrit-il. L’expérimentation ne peut dès lors avoir lieu. »

Une centaine d’établissements scolaires en France se sont portés candidats pour tester l’uniforme dès cette année. Si les résultats sont concluants, la tenue unique pourrait être généralisée en 2026.