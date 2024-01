On savait que l’école était loin d’être le havre de paix et de protection qu’elle prétend être comme nous le relations dans cet article. Une nouvelle étude vient confirmer ce fait. Près d’un quart des jeunes femmes (26 %) a subi au moins un type de violences sexuelles et sexistes, selon un baromètre OpinionWay effectué pour l’ONG Plan International France.

Dans le détail, les violences pointées sont surtout du sexisme, dont 22 % se disent victimes. 6 % se disent victimes de harcèlement sexuel, qui, on le rappelle, est défini comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ou « d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle ».

Les agressions sexuelles en milieu scolaire ont concerné 7 % des femmes interrogées (définies par la loi comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ») et les viols, 3 %.

Des jeunes gens en majorité

Autre chiffre inquiétant, près de 5 % des jeunes femmes disent avoir « évité de se rendre en classe à cause de violences sexuelles et sexistes dans l’établissement » et la moitié des jeunes femmes (de 13 à 25 ans) interrogées affirment que le dernier établissement qu’elles ont fréquenté n’accompagne pas suffisamment les jeunes victimes de violences sexuelles et sexistes. Seulement 18 % des jeunes femmes qui se disent victimes de violences sexuelles et sexistes en ont d’ailleurs parlé au personnel scolaire, que ce soit à des enseignants, à la direction de leur établissement ou à du personnel médical de leur école.

Enfin, dernier enseignement de ce sondage, les auteurs et autrices de violences sexistes et sexuels sont en très large majorité des jeunes gens (92 %), le plus souvent du même âge, les adultes ne formant que 9 % des situations décrites (les réponses étant multiples, le total est supérieur à 100 %). Les hommes ou garçons sont les auteurs les plus largement représentés (83 %) mais les femmes et filles ne sont pas toutes sans violence, puisqu’elles sont citées par 34 % des répondantes.

* Echantillon de 1.039 jeunes femmes, représentatif de la population française féminine âgée de 13 à 25 ans. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de région de résidence, et interrogé par questionnaire auto-administré en ligne. Les interviews ont été réalisées du 8 au 17 décembre 2023.