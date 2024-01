Les autorités s’attendaient sûrement à une journée plus agitée. La convergence des colères entre agriculteurs et pêcheurs ce jeudi midi devant la préfecture de région à Rennes pouvait en effet laisser présager des risques de débordements comme à Agen. Mais il n’en a rien été et la manifestation, qui a rassemblé une centaine de tracteurs venus de tout le Grand Ouest et quelque 450 personnes, s’est déroulée dans le plus grand calme. « On avait dit qu’on ne voulait pas de casse ni de déversement de lisier et cela a été parfaitement respecté », se félicite Natacha Guillemet, agricultrice en Vendée et membre du bureau national de la Coordination rurale qui appelait à la mobilisation.

Concert de Klaxons devant la préfecture de région à #Rennes avec même un petit « Baby shark » qui ravira vos oreilles pic.twitter.com/c9vO0RWUPU — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) January 25, 2024





Dans la ville voisine de Nantes, les agriculteurs ont également sorti leurs John Deere et Massey Ferguson pour exprimer leur ras-le-bol avec près de 350 tracteurs qui ont répondu à l’appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique. Et là aussi les appels au calme des syndicats ont été parfaitement respectés par les troupes, hormis un peu de foin balancé devant l’entrée de la préfecture. « Ça va, c’est juste de la paille, tempère un agriculteur. Ce n’est pas du fumier et on n’a rien cassé. »

« Vous voulez quoi ? Qu’on crève la gueule ouverte sans rien dire ? »

Rien à voir en effet avec les scènes de chaos et les dégradations commises mercredi devant la préfecture de Lot-et-Garonne ou l’explosion d’un bâtiment de la Dreal à Carcassonne dans la nuit du 18 au 19 janvier. Des actes dénoncés sur Franceinfo par Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA. « Il ne faut pas qu’on s’en prenne aux biens », a-t-il martelé. Mais dans le cortège rennais, on ne trouve pas grand monde pour condamner ces actes. « Vous voulez quoi ? Qu’on crève la gueule ouverte sans rien dire ? », s’emporte un éleveur laitier venu de Normandie. « Quand on est au bout du bout, on ne sait pas jusqu’où ça peut aller », ajoute l’un de ses collègues.

Présent dans le cortège, tout comme quelques représentants locaux du Rassemblement national, Nicolas Dupont-Aignan se montre également indulgent avec les agriculteurs. « Ils n’ont jamais appelé à la violence, souligne le président de Debout la France. Ils ont au contraire été trop gentils pendant tant d’années et c’est normal que cette colère s’exprime. » Un désarroi que tente pour l’heure de calmer les représentants syndicaux en attendant de connaître les propositions du gouvernement vendredi. « On va attendre calmement les annonces avant de décider de la suite, assure Véronique Le Floc’h, présidente de la Coordination rurale. Mais si ce n’est pas satisfaisant, c’est sûr qu’on va remettre le couvert et je ne suis pas sûr de pouvoir maîtriser les troupes partout. »

« Le gouvernement sait de quoi on est capables »

Même son de cloche chez Olivier, éleveur de vache à viande en Loire-Atlantique. « Aujourd’hui, on est venus sans remorque mais les pneus, le fumier, tout ça, on a tout ce qu’il faut chez nous, indique-t-il. Le gouvernement sait de quoi on est capables alors on espère avoir des réponses dès demain sans avoir à en arriver là. » « Il nous faut de vrais engagements actés, pas des promesses jamais tenues, abonde cet autre éleveur croisé dans le cortège nantais. C’est urgent car on est tout près de l’étincelle ! »

Dans l’assistance, beaucoup ne sont pas dupes non plus. « Attal n’est pas un magicien et ne peut pas régler tous les problèmes d’un coup de baguette magique, souligne cet éleveur de porcs breton. En tout cas, le mouvement est loin d’être fini. On ne sait juste pas jusqu’où ça va aller mais je suis prêt à poursuivre la lutte, pour moi mais aussi pour les générations futures. »

Porte-parole des pêcheurs en colère, le Lorientais David Le Quintrec ne croit pas non plus que le soufflé va retomber de sitôt. « Ce ne sont pas quelques annonces qui vont arranger les choses, estime le fileyeur. Je pense que cela va aller au clash et que cela va vraiment péter très bientôt. » Voilà le gouvernement au moins prévenu.