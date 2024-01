Cela devait être l’un des établissements scolaires des Bouches-du-Rhône expérimentant le port de l’uniforme à la rentrée prochaine. Situé dans le centre-ville de Marseille, dans le 4e arrondissement, le collège Chape s’était en tout cas porté candidat via sa direction pour participer à l’expérimentation voulue par le gouvernement, et encore appelée de ses vœux par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse.

Seulement, le sondage organisé auprès des quelque 500 collégiens via le logiciel Pronote suspend pour le moment le projet. Selon La Provence, les élèves ont opposé un « non » franc et plutôt massif : ils sont 66 % à s’opposer au port de l’uniforme (sur une participation de 75 %).

A Marseille, trois autres collèges se sont proposés pour l’expérimentation : le collège Edmond Rostand, le collège Château-Forbin et la future cité internationale. « Dans le cadre de l’expérimentation, une partie du coût sera à la charge à la fois du département et de l’Etat », a promis Martine Vassal, présidente du conseil départemental.