Brandis par les uns et par les autres pour leur faire dire tout et son contraire, les chiffres de l’immigration constituent la matière première de nombreux fantasmes. C’est pour y voir plus clair et dépassionner le débat que 20 Minutes vous présente, sans entourloupes, les principaux chiffres de l’immigration en France en 2023.

145.522 demandes d’asiles

Pour 2023, le ministère de l’Intérieur fait état dans son rapport annuel sur l’immigration de 145.522 premières demandes d’asile (+6 %). Mardi, l’Office de protection des réfugiés (Ofpra) avait lui aussi indiqué une hausse de 8,6 % des demandes d’asile, au niveau historique de 142.500 dossiers. « Parmi elles, on dénombre quelque 123.400 premières demandes d’asile », avait précisé l’Ofpra dans un communiqué.

Pour la sixième année consécutive, ce sont les ressortissants de l’Afghanistan qui sont les premiers demandeurs d’asile en France, avec plus de 17.500 premières demandes introduites, selon les données de l’Ofpra. Suivent les personnes originaires du Bangladesh (8.600), de Turquie (8.500), de la République démocratique du Congo (8.000) et de la République de Guinée (7.000).

323.260 titres de séjours accordés

C’est en hausse de 1,4 % par rapport à l’an dernier. La dynamique des titres de séjour a été « portée par les titres salariés » selon le ministère de l’Intérieur, qui fait état d’une hausse de 5 % des titres délivrés pour motifs économiques (54.630). Mais ce sont les titres étudiants, restés quasi-stables (+1 %) à 103.500, qui constituent le premier motif de délivrance. Viennent ensuite ceux pour motif familial, en baisse de 5 % à 91.000.

Les régularisations de personnes sans-papiers ont elles été quasi-stables (+0,3 %) à 34.400, soit seulement 10 % du total des titres de séjours accordés. Cela comprend une hausse de 5 % des travailleurs sans-papiers régularisés, à 11.411. Au total les pays du Maghreb ont représenté un tiers des titres de séjour délivrés, avec dans l’ordre le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Plus de 17.000 expulsions

Elles ont augmenté plus rapidement que les régularisations avec + 10 % par rapport à l’an dernier. Une hausse notamment « liée à la reprise de la coopération consulaire avec l’Algérie », dont les ressortissants sont les premiers éloignés (2.562, +36 %), selon Beauvau.

Dans le détail, les éloignements forcés vers des pays tiers ont augmenté de 13 % à 5.700 personnes. Gérald Darmanin s’est aussi félicité des « 4.686 étrangers délinquants renvoyés dans leur pays d’origine en 2023 contre 3.615 en 2022 (soit +30 %) ».

61.640 nouveaux Français

L’an dernier, 61.640 personnes ont acquis la nationalité française, en baisse de 22 %. Il s’agit selon Beauvau du « chiffre le plus faible depuis 2018 » et s’explique par un « rehaussement du niveau de maîtrise de français exigée depuis 2020 ».

62.400 réfugiés ukrainiens

Il y avait fin 2023 62.400 déplacés ukrainiens installés en France, bénéficiaires de la protection temporaire, en raison de la guerre dans leur pays. C’est beaucoup moins qu’en Allemagne (1,24 million) ou même en Italie (161.500).