Il ne faiblit pas, bien au contraire. Lancé depuis l’Occitanie la semaine dernière, le mouvement de colère des agriculteurs s’est, depuis, développé dans de nombreux départements. Les actions, qui visent à protester contre une hausse des taxes et des normes contraignant la profession agricole, se traduisent le plus souvent par des blocages routiers au moyen de bottes de paille ou de tracteurs. Ce qui occasionne, de fait, de très grosses perturbations de circulation. Le point sur la situation ce jeudi 25 janvier.

En Occitanie

Un accident a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur l’autoroute A20, entre Montauban et Toulouse, au niveau de la sortie Montauban Nord. Vers 2h15 du matin, une voiture a percuté un ballot de paille qui se trouvait en plein milieu de la route. Les deux passagers, une femme âgée de 26 ans et un homme âgé de 20 ans, ont été légèrement blessés et conduits à l’hôpital de Montauban. Le conducteur est indemne.

En Nouvelle-Aquitaine

Les manifestations d’agriculteurs continuent sur la région. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des pneus ont été déversés devant la direction départementale des territoires à Pau. L' A64 est coupée près de Pau et le pont de l’Adour sur l'A63 entre l’Espagne et Bordeaux est toujours fermé. Dans la Vienne, l'A10 est coupée à hauteur de Poitiers ainsi que la Nationale 10. En Dordogne, de fortes perturbations routières perdurent avec la fermeture de l’autoroute A89 près de Périgueux.

Dans le Lot-et-Garonne, l’un des points névralgiques de la mobilisation, la préfecture et des supermarchés ont été recouvert de lisiers dans des actions menées par la Coordination rurale, le syndicat majoritaire dans ce département. Pour cette nouvelle journée de mobilisation, les manifestants ont déversé du purin, des pneus et de la paille aux entrées d’une centrale d’achat du groupe Système U pour empêcher les camions de circuler.

En Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation est perturbée dans les centres-villes de Grenoble, de Moulins et du Puy-en-Velay. La circulation est coupée sur l’autoroute A7 entre les sorties 12 (Chanas) et 18 (Montélimar sud), dans les deux sens. Elle l’est aussi sur l’A42 qui assure la liaison entre le département de l’Ain et Lyon.

Dans le Rhône l’A47, qui relie Saint-Etienne à Lyon, est fermée entre le nœud de Ternay et l’échangeur de la Madeleine. Le blocage devrait toutefois être levé dans l’après-midi, indique la Préfecture de région. Près de Lyon, la M6, qui mène au tunnel de Fourvière, est également bloquée entre la jonction avec l’A89 et Dardilly. Plus aucune voiture ne peut emprunter l’autoroute A43 à partir du péage de Chignin dans les deux sens. La circulation est coupée sur l’autoroute A48 entre les sorties 14 (Saint-Égrève) et 9 (Rives), tout comme sur l’A49, entre Bourg-de-Péage et Baume d’Hostun.

Les autoroutes A71, A72, A75 sont également inaccessibles sur plusieurs tronçons. La circulation est coupée sur la route D86 à hauteur du pont de Serrières en Ardèche. La circulation sera coupée en Haute-Loire sur la route nationale RN88 entre Cussac-sur-Loire et Brives-Charensac. Les réseaux secondaires sont saturés dans tous ces secteurs.

Dans les Hauts-de-France

C’était prévu et c’est arrivé, dans les Hauts-de-France, la plupart des autoroutes sont impactées par des blocages d’agriculteurs. Dès mercredi soir, des tracteurs avaient pris place aux abords de l'A1, au niveau de Seclin, pour fermer la circulation dans les deux sens dès ce jeudi matin. La préfecture a d’ailleurs pris un arrêté d’interdiction de circulation en amont du barrage pour cet axe, obligeant les usagers à suivre une longue déviation pour quitter ou pour entrer dans la métropole lilloise.

Sur l'A22, dans le sens Belgique vers Lille, les agriculteurs bloquent les deux voies de circulation au niveau de la commune de Lesquin. L’autoroute A25 reliant Lille à Dunkerque, est fermée dans les deux sens au niveau de la jonction de avec l’A16 jusqu’à Méteren. D’ailleurs l'A16 est elle aussi concernée par un barrage, installé dans le sens Paris vers la Belgique peu après Calais. Enfin, l’autoroute A2 est tout simplement fermée dans les deux sens, depuis la jonction avec l’A23 et jusqu’à la sortie n°24.

D’autres axes routiers sont aussi visés par les agriculteurs, notamment la D649 et la N2.

A #Nantes, du foin a été déversé devant la préfecture alors que les tracteurs comptent encore rester sur place une partie de l'après-midi #AgriculteurEnColere pic.twitter.com/bQNhNeZRUT — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) January 25, 2024





En Pays-de-la-Loire

Le mouvement rentre dans le dur ce jeudi dans les Pays-de-la-Loire. Plusieurs centaines de tracteurs ont afflué en fin de matinée devant la préfecture de Nantes (Loire-Atlantique), créant une belle pagaille dans le centre-ville. En Vendée, les difficultés vont se situer autour des autoroutes A83 et A87, alors que l’opération "péage gratuit" se poursuit du côté de Boufféré. Dans le Maine-et-Loire, la préfecture a publié une carte des principaux points de blocage, avec plusieurs ronds-points occupés depuis mercredi soir (Baugé-en-Anjou, Le Lion d’Angers…). Des actions sont déjà prévues pour lundi matin notamment à certaines barrières de péage sur l'A11. Dans la Sarthe, plusieurs actions visant la grande distribution sont en préparation et un grand défilé de tracteurs devrait avoir lieu vendredi aux abords du Mans. En Mayenne, la rocade de Laval est fortement perturbée depuis la fin de la matinée.

En Bretagne

Une importante manifestation se tient ce matin à Rennes, occasionnant d’importants ralentissements dans la capitale bretonne, où de nombreux tracteurs défilent. Autour de Rennes, on ne déplore aucun barrage. Il faut aller plus à l’ouest pour trouver trace de ralentissements et de barrages filtrants. La RN12 est particulièrement touchée et notamment coupée à hauteur de Caulnes, de Guingamp, de Morlaix et de Plouégat-Moysan (Finistère).

Sur la commune de Trémorel (Côtes-d’Armor), un barrage filtrant a été érigé à hauteur du giratoire des 3 Moineaux, occasionnant des ralentissements. Quelques difficultés ont également été recensées dans le Morbihan.

En Normandie

Plusieurs actions exprimant la colère des agriculteurs sont en cours en Normandie. C’est notamment le cas sur l’A84 entre Rennes Caen à hauteur de Cherbourg mais aussi entre Caen et Cherbourg. Une opération escargot a également été menée aux abords de Caen. Des manifestants ont installé des barrages filtrants au niveau des giratoires de l’échangeur de « Saint-Hilaire-Petitville - Carentan » de la RN13. Les usagers de la RN13 sont déviés par ces giratoires dans les deux sens de circulation. Dans l’Eure, l'A13 à hauteur de Gaillon est coupée dans les deux sens.

Dans le Grand-Est

En Moselle, plusieurs axes routiers importants sont coupés. Les agriculteurs ont lancé plusieurs opérations ce jeudi matin sur plusieurs autoroutes de la région, dont l’A31 entre Metz et Thionville, l’A320 près de la frontière allemande (Est Républicain).

En Alsace, les agriculteurs de la FDSEA occupent toujours les voies de la M35, l’ancienne autoroute périphérique de Strasbourg, et l’entrée de l’A4. Plus aucun véhicule ne peut circuler depuis merci 16 heures de la Porte Blanche à la place de Haguenau. Le barrage pourrait, c’est en discussion, être levé cet après-midi. La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier est venue à leur rencontre ce matin. Des tracteurs, une quinzaine, de la Coordination rurale se sont rendus dans le quartier de la Krutenau à Strasbourg et manifestent devant la Direction départementale des territoires.

La mobilisation va aussi faire son apparition dans le secteur de Mulhouse (Haut-Rhin) ce jeudi avec 200 tracteurs selon L’Alsace qui se rassemble sur l'A35 à hauteur d’Oberherheim. L’Autoroute sera coupée dans les deux sens de circulation. Ce blocage est prévu jusqu’à demain vendredi 16 heures.

Dans le Doubs, le préfet annonce une manifestation des agriculteurs depuis 10 heures. Avec une opération escargot sur l’A36 avec un point de convergences des agriculteurs à hauteur de l’aire de Marchaux. Son blocage complet avec une centaine de camions est prévu à la mi-journée, près de l’échangeur Marchaux où deux cortèges doivent se rassembler.