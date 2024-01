Des images qui ont dû faire frémir de plaisir la moustache de José Bové. Mercredi matin, à Agen, des agriculteurs en colère, mais plutôt rigolards sur les vidéos, ont déposé une énorme meule de paille dans un restaurant McDonald’s puis ont soigneusement éparpillé le foin dans tout le fast-food, sans oublier les toilettes.

Il s’agissait visiblement davantage d’un différend commercial que d’une action à portée politique comme lors du démontage du McDo de Millau en 1999. D’une banale histoire de cafés gratuits même, demandés par les manifestants. « Des cafés gratuits, je ne peux pas prendre cette décision », a confié à Sud Ouest Jenifer, la manager dépitée du restaurant, qui a donc payé le prix de son refus par une fermeture prématurée pour cause de grand nettoyage. Les salariés obligés de faire le ménage se sont attiré la sympathie des internautes, agrémentée de nombreux commentaires sur les salaires chez McDo ou sur l’inflation des prix des sandwichs.

« Ne nous trompons pas de cible »

Mais au-delà du gobelet matinal qu’ils n’ont pas pu avaler, les intrus avaient tout de même une dent contre l’enseigne. « Ce n’est pas passé… C’est le principe. Ils assurent se fournir avec nos produits, c’est faux. », ont-ils déclaré au quotidien régional.

Et cette assertion a suscité un autre débat, plus averti, plus agricole, sur l’origine des produits McDonald’s. « C’est totalement con, […] ne nous trompons pas de cible », s’est même permis de glisser l’éleveur normand Antoine Thibault, youtubeur paysan, pourfendeur des idées reçues, et qu’on ne peut pas soupçonner de ne pas défendre la cause.

C'est totalement con.



Mac Do est très respectueux des produits français, signe des contrats longue durée les producteurs en assurant une bonne valorisation et met en avant nombre de fromages AOP.



Ne nous trompons pas de cible. https://t.co/ELY3RyPcEd — Antoine Thibault (@AgriSkippy) January 24, 2024

Alors, en s’en prenant au géant américain, les agriculteurs agenais ont-ils pris le risque de froisser un partenaire important ? L’enseigne, jointe par 20 Minutes, indique que « 75 % de [ses] matières premières agricoles proviennent de France » et « sont issues de 29.400 exploitations et élevages français ». McDonald’s affirme aussi que ses nuggets sont « 100 % français » et ont entraîné en 2022 l’achat dans l’Hexagone de 18.000 tonnes de poulet. A quoi s’ajoutent 21.950 tonnes de bœuf pour les steaks hachés des burgers, 7.141 tonnes de salade ou encore 45.798 tonnes de blé Label Rouge pour les petits pains et les muffins.

Un gros client parmi d’autres

Autant dire que McDo est un bon client pour l’agriculture française même s’il n’en est pas un des piliers non plus. Ses 18.000 tonnes de poulet achetées sont à comparer au gros million de tonnes produites en 2022, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, et seules 211.000 tonnes de pommes de terre sur les 8 millions cultivées, soit environ 2,65 %, ont été transformées en frites McDo ou en potatoes.

McDonald’s France insiste aussi sur sa politique de « contractualisation », pratiquée aussi par ses fournisseurs, « qui permet de donner une meilleure visibilité aux agriculteurs sur leurs débouchés et sur leur rémunération tout en préservant l’ensemble des acteurs des fluctuations des marchés ». Deux mille huit cent soixante-cinq agriculteurs français ont signé un contrat de ce type en 2022.

Enfin, puisqu’on parle d’Agen, l’enseigne assure avoir fait 67 millions d’achats dans la région Nouvelle-Aquitaine en 2022 et y travailler avec 76 exploitations. On s’en doute, pas celles des amateurs de café.