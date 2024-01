« Les pièces jaunes sont plus importantes que les billets »

D’une pièce, deux coups. Ce samedi, l’opération Pièces jaunes se rappelle au plus grand nombre avec la diffusion de son « Gala » sur France 2 à 21h10, avec sur la scène de l’Accor Arena Gims, A$AP Rocky, Gautier Capuçon ou Pharrell Williams (concert enregistré vendredi soir). Par la même, ça permettra de collecter des fonds (pas uniquement des pièces jaunes) pour améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents. Des pièces jaunes qui ont leur importance, donc. Elles en ont aussi pour nos lecteurs et lectrices qui ont répondu à notre appel sur l’utilisation qu’ils font de leur petite monnaie.

Si pour certains elles encombrent le porte-monnaie, pour d’autres elles sont essentielles. Et pas seulement par ce qu’on peut les utiliser chez le boulanger. « Pour moi, elles sont plus importantes que les billets. Les pièces ont été durement gagnées donc je ne les laisserai pas s’échapper », assure Jean.

Un petit resto plutôt qu’un dépôt en banque

De même pour Rémy et Benoît, qui assurent que ces pièces leur permettent de faire belles économies. « Je les garde dans un pot et à la fin de l’année, cela permet de récupérer une belle petite somme. C’est non négligeable dans le contexte actuel », estime Benoît.

« Je les mets de côté tout au long de l’année, et une fois par an je les apporte dans un supermarché équipé d’un automate. La machine les recompte pour moi, et me les échange contre la valeur comptée », raconte à son tour Rémy. « Je m’en sers chez l’épicier du coin qui est souvent à cours de petites pièces » explique simplement Michel.

Quant à Raymond, lui aussi garde précieusement ses piécettes. « On les dépense à la fin de l’année dans un petit restaurant pour se faire plaisir par exemple. » Mais Raymond a aussi déjà eu une mauvaise surprise avec sa collection de pièces jaunes : « Les déposer à la banque est un vrai problème, nous avons déjà eu des frais après notre dépôt. »