Oubliez la doudoune. Après avoir grelotté la semaine dernière, la France traverser actuellement un épisode d’extrême douceur. Mercredi, plusieurs records de température ont été battus. Avec 22,1 degrés enregistrés à l’aéroport, la ville de Montpellier a effacé son précédent record qui datait de 2002. Nîmes, Arles et Le Castellet ont également enregistré des valeurs records pour une fin de mois de janvier.

D’après Météo-France, la tendance à la douceur devrait se maintenir sur une moitié sud du pays pendant plusieurs jours, les conditions anticycloniques étant « bien ancrées ». De quoi battre de nouveaux records de chaleur ? C’est très probable. D’après les prévisions de Météo-France, on pourrait flirter avec les 20 degrés dans le Sud-Ouest mais le mercure devrait grimper plus haut « au pied des Pyrénées » où 22 degrés sont attendus. La chaleur sera encore plus perceptible sur le pourtour méditerranéen avec plus de 20 degrés à Marseille et Toulon. Le territoire français le plus chaud devrait être le Roussillon où des valeurs allant jusqu’à 25 degrés sont annoncées.

Hier, dans la moitié sud du pays, douceur remarquable pour un mois de janvier avec des records autour de la Méditerranée.⬇️



Hier, dans la moitié sud du pays, douceur remarquable pour un mois de janvier avec des records autour de la Méditerranée.⬇️



Les conditions anticycloniques sont bien ancrées, les températures prévues restent durablement au-dessus des normales de saison jusqu'à fin janvier. pic.twitter.com/cgoHqgSJO7 — Météo-France (@meteofrance) January 25, 2024





D’après Météo Montpellier, la température dans la capitale de l’Hérault sera ce jeudi supérieure d’au moins 7 degrés aux normales saisonnières. Avec une maximale à 22 degrés, Perpignan devrait même dépasser sa normale de plus de 9 degrés. S’il fait moins chaud dans la moitié nord, des records de douceur ont tout de même été battus avec une minimale à 12,8 degrés enregistrée mercredi à Nantes, selon Météo Bretagne.

L’année 2023, encore un record de chaleur

D’après les données des météorologues, l’année 2023 s’est classée au deuxième rang des années les plus chaudes en France, juste en dessous son aînée de 2022. Avec une moyenne à 14,4 degrés, l’anomalie thermique sur l’ensemble de l’année est estimée à +1,4 °C par rapport aux normales de 1991 à 2020, rapporte Météo-France.