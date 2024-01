Même si c’est froid, même si ça glisse, même si ça fiche une sacrée pagaille sur les routes, tout le monde aime la neige. Tout le monde ? Peut-être pas. Pris en otages par 4 cm de poudreuse lors du dernier épisode neigeux, certains habitants de la commune de Raillencourt-Saint-Olle, dans le Nord, ont vivement critiqué leur maire pour n’avoir pas salé rues et trottoirs. En réaction, l’élu, Bernard de Narda, a pris un arrêté municipal pour interdire à la neige de tomber.

« Désormais, si la neige tombe à Raillencourt-Saint-Olle, elle ne risque pas d’amende mais je vais bien l’engueuler », plaisante le maire de la commune, joint par 20 Minutes ce jeudi. Le fait est que, depuis, pas un flocon n’est venu pourrir la vie de ses administrés. « L’idée, c’était surtout de réagir avec humour aux nombreux appels d’habitants se plaignant que la mairie n’avait pas déneigé les routes et les trottoirs », reconnaît-il.

« Ces gens qui râlent sont des assistés »

« Aujourd’hui, les gens ne sont plus tolérants, ils râlent pour 4 cm de neige alors que c’était prévu et qu’ils auraient pu prendre leurs dispositions », poursuit Bernard de Narda. « Le maire n’est pas responsable de tout, ces gens qui râlent sont des assistés », déplore-t-il.

Pourtant, la route principale avait été traitée par les services du département. Pour les 16 km de voiries restants, « la commune n’a pas les moyens d’investir dans de tels moyens pour quelque chose qui arrive de plus en plus rarement », insiste l’élu.

Cet arrêté municipal, pas son côté incongru, entend amener les habitants de Raillencourt-Saint-Olle à relativiser : « Il y a plus grave dans la vie que quelques centimètres de neige, regardez les habitants du Pas-de-Calais, inondés trois fois en quelques mois », plaide le maire. Il cherchait aussi à faire le buzz et, depuis que nos confrères de la Voix du Nord ont révélé l’affaire, le téléphone de Bernard de Narda chauffe. Non pas à cause des riverains incommodés par le froid de l’hiver, mais plutôt à cause des journalistes !