« 13, 19, 25, 26, 33, 40 et le numéro Dream : 1 ». Cette combinaison de sept chiffres vient de changer la vie d’un habitant des Côtes-d’Armor. Grâce à elle, il vient de remporter le gros lot au nouveau jeu Eurodreams, empochant 20.000 euros par mois pendant trente ans. Faites le calcul et vous obtiendrez la coquette somme de 7,2 millions d’euros ! D’après La Française des jeux, l’homme aurait validé au bar de L’Hermine, à Quévert, tout près de Dinan. Lors du tirage du 8 janvier, il a découvert qu’il avait trouvé la combinaison gagnante. Et surtout qu’il était le seul en Europe à l’avoir devinée. Le quadragénaire prend alors son téléphone et appelle sa femme : « Nous n’aurons plus jamais de problèmes d’argent ».

Il veut continuer à travailler

Habitué à jouer à l’EuroMillions, il s’est laissé tenter par le nouveau jeu Eurodream « sur les conseils de sa détaillante », selon la FDJ. Et on dit merci qui ? « C’était une excellente recommandation », a-t-il fait savoir. Âgé d’une quarantaine d’années, l’ouvrier aurait traversé « de nombreuses épreuves en famille » et souhaite « aider son entourage » et « vivre plus paisiblement au quotidien ». Issu du milieu ouvrier, il souhaite conserver son emploi. « La valeur travail est très importante pour moi ». Avec sa femme, ils rêvent de s’envoler pour des vacances à Tahiti.

En empochant 7,2 millions d’euros, le Breton devient le troisième plus gros gagnant de ce jeu Eurodreams, lancé en novembre par La Française des jeux et huit autres loteries européennes.