Les trois occupants de la voiture, tous trois de nationalité arménienne, avaient été interpellés et placés en garde à vue, aussitôt après l’accident survenu à Pamiers (Ariège) au niveau d’un barrage d’agriculteurs mardi à l’aube. Mercredi, le conducteur de la voiture a été mis en examen et placé en détention. « A l’issue de son interrogatoire de première comparution […], il a été mis en examen des chefs d’homicides involontaires aggravés, de blessures aggravées et de conduite sans assurance », a déclaré le procureur de Foix dans un communiqué.

Aucune charge n’a été retenue contre les deux passagères du véhicule à l’issue de leur garde à vue. Comme elles étaient sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), elles ont été placées dans un centre de rétention administrative, selon la même source.

Mardi, l’automobiliste avait percuté accidentellement un barrage tenu par des agriculteurs en Ariège, tuant une éleveuse et sa fille. Outre l’agricultrice et sa fille de 12 ans, le père de famille a été grièvement blessé lors de l’accident. Il est toujours hospitalisé dans un état grave.

Plus tôt mercredi, le procureur de Foix a indiqué que « le conducteur (avait) reconnu avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l’accès à la route nationale 20 » et « ne pas s’être rendu compte à temps de la présence de la bâche noire qui recouvrait le mur de paille », qui marquait le début du barrage où étaient rassemblés quelques dizaines de manifestants.