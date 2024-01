Manifestation des agriculteurs EN DIRECT : Sur l'A7, des « camions étrangers vidés », des marchandises brûlées ou « données aux Restos »...

08h03 : Des « camions étrangers » arrêtés sur l'A7

Dans la Drôme, le blocage de l'A7 se poursuit et les agriculteurs ont arrêté des « camions étrangers » à hauteur de Montélimar. « Nous avons arrêté les camions étrangers dans la plus grande courtoisie. On a ouvert les camions et tout ce qui était étranger a été vidé et beaucoup a été aux Restos du Cœur », a expliqué une agricultrice au micro de BFMTV ce matin.

Le reste des marchandises, notamment des fruits venus d'Espagne, a été brûlé, selon BFMTV. « Ce qui nous met en colère est qu'on ne doit pas importer l'alimentation qu'il y a chez nous. Nous produisons selon un cahier des charges exceptionnel (...) on ne vit plus de notre métier. Notre détermination est intacte et ne s'arrêtera pas », a ajouté l'agricultrice.

Montélimar: des "camions étrangers" arrêtés par des agriculteurs sur l'A7, les marchandises brûlées ou données pic.twitter.com/NrkGVHKkv2 — BFMTV (@BFMTV) January 25, 2024