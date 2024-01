Vous ne vous en souvenez probablement pas. Mais avant votre naissance, quand des proches, des badauds ou des collègues entouraient votre mère, ils avaient tous la même question aux lèvres : « Alors, c’est une fille ou un garçon ? » Avant même votre première respiration, votre genre était au cœur de toutes les discussions. Car la réponse conditionne la façon dont les adultes vous voient. On le dit alimenté par les publicités, décomplexé sur les réseaux sociaux, renforcé au travail… Le sexisme commence pourtant bien avant votre première pause publicité accompagnée d’une brioche et d’un chocolat chaud.

Mais alors que la France vit sa toute première journée nationale contre le sexisme, trouverait-il en fait ses racines au sein des familles ? C’est en tout cas partiellement l’analyse du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE), qui assure que le « virus du sexisme » est « inoculé dès le plus jeune âge ». Dans son rapport annuel, l’instance désigne la famille comme l’un des « incubateurs » du sexisme, avec l’école et Internet.

Entre filles et garçons, une « éducation différenciée »

« Dès la naissance, il y a cette assignation à un sexe donné. Elle est normale car il y a des différences biologiques évidentes mais elle entraîne tout de suite des comportements binaires. Et c’est ce passage d’une biologie différenciée à une éducation et des rôles sociaux différenciés qui est la clef du problème », analyse Brigitte Grésy, ancienne présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Les parents, parfois même avant la naissance de l’enfant, se projettent de façon différenciée. De nombreux livres de grossesse continuent d’ailleurs à répandre des clichés sexistes. « Déjà à la maternité, la façon dont les sages-femmes donnent des conseils à la maman diffère en fonction de s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon », note Violette Kerleaux, psychologue sociale spécialiste des inégalités de genres, du sexisme et des violences sexuelles. Et la situation ne s’arrange pas ensuite.

« Rien de tel qu’une femme pour faire le ménage »

« Des études montrent que dans un certain nombre de sociétés, on laisse les bébés filles pleurer plus longtemps parce qu’on considère qu’elles font des histoires tandis qu’on prend immédiatement un bébé garçon parce qu’on pense que s’il pleure, c’est grave », explique Brigitte Grésy. Par la suite, la répartition des tâches se cristallise selon le genre de l’enfant. « Rien de tel qu’une femme pour faire le ménage », comme le disait Valérie Pécresse en 2015 ?

« En psychologie sociale, on voit bien que les mères donnent inconsciemment plus d’injonctions aux tâches ménagères aux petites filles. J’ai observé cela avec mes deux petits frères, on m’a toujours demandé plus de tâches ménagères. C’est inconscient, mais évident », souligne Violette Kerleaux. Un regard sur le foyer que partage une majorité de femmes. 70 % d’entre elles estiment avoir reçu un traitement différent que leurs frères dans la vie de famille, selon le rapport du HCE.

Plus de rose mais moins d’argent de poche

« Il y a quelques familles où on dit "j’élève mon fils et ma fille de la même façon" notamment dans tout ce qui est les rôles ménagers mais ce n’est pas si fréquent que ça », souligne Brigitte Grésy. Et les bonnes intentions s’effritent souvent au contact du quotidien. Ainsi, seuls 37 % des hommes jugent problématique qu’une femme cuisine tous les jours pour toute la famille, selon le rapport du HCE. Plus inquiétant encore, 15 % des hommes de 25 à 34 ans considèrent qu’il est normal qu’un homme ne s’occupe pas de tâches ménagères s’il gagne plus que sa conjointe.

Dès lors, pas étonnant que « les couples totalement égalitaires [soient] extrêmement rares ». Or les enfants « apprennent la vie par mimétisme », rappelle Brigitte Grésy. Et par le jeu., dans un monde où les jouets continuent à être extrêmement genrés. « La nouvelle génération le fait moins mais l’ancienne génération continue à inoculer du sexisme à travers les jouets », abonde Violette Kerleaux. D’après le HCE, seuls 3 % des hommes interrogés ont reçu dans leur enfance des poupées et 4 % des femmes des jouets voiture.

D’après une étude publiée en 2023, les garçons reçoivent aussi plus d’argent de poche que les filles, en moyenne 44 euros contre 38. « On peut interroger chaque moment de la vie en famille et on verra que la façon dont les filles et les garçons sont accompagnés, managés, éduqués n’est pas la même », regrette Brigitte Grésy qui ajoute toutefois que « la famille n’est pas un lieu clos et [que] toutes les interactions extérieures viennent aussi renforcer ces stéréotypes ». Car, comme le résume Violette Kerleaux, « au fond, ça ne commence pas à la maison mais partout. »