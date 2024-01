Pourquoi le youtubeur #Boiserie ne fera pas l’Enduropale du Touquet en 2024

Le Touquet de ses morts. L’édition 2023 de l’Enduropale du Touquet, la plus célèbre des courses de moto sur sable, a été remportée par le britannique Todd Kellett. S’il a été fêté comme il se doit en brandissant sa coupe sur le podium, le pilote Yamaha a sans doute été détrôné en popularité par un autre des 1.300 concurrents, Lucien Cupif, alias Thierry Vigneau, plus connu sous le nom La Boiserie. Youtubeur aux millions de followers, excentrique, un peu taré sur les bords, adepte des gitaneries de ses morts, la Boiserie a été égal à lui-même et c’est peut-être ce qui n’a pas été du goût de l’organisation.

Sur les réseaux, la Boiserie est une vraie star. Il est populaire de ouf, tant pour les vidéos de dingueries qu’il publie que pour ce qu’il est : un gars qui a un franc-parler, simple malgré la thune qu’il brasse et qu’il n’a pas volée. Sa dernière folie ? S’acheter un tank dont il a rapidement explosé la boîte de vitesses en roulant sur des trucs improbables pour le plus grand plaisir de ses fans. Alors, quand il a annoncé qu’il participait à l’Enduropale, en 2023, la moitié du public qui avait fait le déplacement était là pour lui. De l’aveu même de Pierrick Paget, champion de motocross aux plusieurs podiums sur cette course, « c’était surréaliste », explique-t-il sur la chaîne MX Test. « Il n’arrivait pas à avancer pour aller aux vérifications tellement il y avait de personnes qui l’arrêtaient pour lui demander des photos ou des autographes », s’étonne encore le champion.

Un « wheeling dans le convoi »

Le dimanche, jour de la course, la Boiserie a donc pris le départ, casque et moto bardés de GoPro. Il se filme depuis la sortie du parc fermé jusqu’à l’arrivée. Parce que, s’il peut passer aux yeux de certains pour un rigolo, il n’en a pas moins terminé la course en 345e position. Et parce qu’il kiffe ça, et aussi pour faire plaisir aux fans, il s’est adonné plusieurs fois à ce qui lui a sans doute coûté son inscription en 2024 : le wheeling. Le premier, il l’a fait lors du traditionnel tour en ville des motards avant de rejoindre la plage. Et forcément, ce n’est pas passé inaperçu, ni du public, ni de l’organisation : « Monsieur Vigneau Boiserie [n’a] pas respecté le règlement intérieur opposable à tout pilote », assure à 20 Minutes l’organisation, mentionnant le « ''wheeling'' dans le convoi ». On lui reproche également la « mise en danger des autres pilotes et de l’organisation de la course » et le « non-respect des règles dans le parc d’assistance ».

« Cette année, on a été interdits de Touquet », déplore la Boiserie dans une vidéo publiée sur TikTok. « J’ai fait un ''wheeling'' sur la plage alors ils ont dit ''on veut plus de ça au Touquet'', punition », poursuit-il. Dans l’idée du youtubeur, ce n’est pas qu’une question de wheeling. « Pas une fois le mec au micro a dit qu’on était là, pourtant la foule était sur notre stand. Ça les a un peu frustrés je pense », ajoute-t-il, espérant que la « punition » sera levée en 2025. « Ça doit gêner de voir qu’en un jour on a fait 100.000 euros de chiffre d’affaires », estime-t-il, mais « c’est dommage, ils se punissent eux-mêmes parce que quand 20.000 personnes viennent sur un événement, ils ne consomment pas que chez moi ».

De son côté, l’organisation affirme que la question n’est pas là. « Thierry Vigneau Boiserie n’a pas été empêché de s’inscrire à l’édition 2024 de l’Enduropale. Il ne s’est tout simplement pas inscrit à l’épreuve selon le mode opératoire de tous les pilotes », assure-t-on à 20 Minutes. « Il nous a contactés après la clôture des inscriptions pour nous demander de l’inscrire à titre dérogatoire », poursuit notre source. Et à cette dérogation, « le comité d’organisation n’a pas souhaité répondre positivement », nous confirme-t-on, notamment à cause du fameux wheeling.