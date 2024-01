Sera-t-il un bastion de résistance ? Le centre « Pausa » de Bayonne a accueilli plus de 32.000 personnes depuis 2019 et « continuera à le faire », quoi qu’il advienne jeudi de la loi sur l’immigration, assure la mairie.

Le centre intégralement financé, à hauteur de 900.000 euros annuels, par la Communauté d’agglomération Pays basque, présidée par le maire de Bayonne et élu Renaissance Jean-René Etchegaray, a déjà hébergé 500 migrants en janvier.

Une tradition d’accueil

Situé en bordure du fleuve Adour, il accueille, pour une durée moyenne de trois jours, femmes, enfants et jeunes adultes qui repartent ensuite vers de grandes métropoles françaises ou européennes.

Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre jeudi sa décision sur la loi sur l’immigration, Jean-René Etchegaray ne compte pas abandonner ce centre unique en son genre en France. « Si cette loi était finalement promulguée avec des dispositions qui gênent mon éthique personnelle, ça pourrait remettre en cause ma présence au sein de Renaissance, commente l’édile. Nous avons cette tradition d’accueillir les gens et on continuera à le faire. »

Des personnes de 12 à 25 ans

Derrière le grand portail métallique du centre « Pausa », fermé la nuit, une vaste cour de bitume. Mardi matin, des exilés de passage y avaient tiré des chaises au soleil. Le bâtiment dans lequel ils dorment, ancien siège de la Légion étrangère racheté par l’intercommunalité basque, peut abriter jusqu’à 130 hommes dans un vaste dortoir. Une aile est réservée aux femmes et aux enfants.

« La moyenne d’âge va de 12 à 25 ans », dit Philippe, directeur du site, peu désireux de donner son nom. Les mineurs non accompagnés sont renvoyés vers le Département et l’Aide sociale à l’enfance. En début de semaine, Fily, Sénégalaise, a été accueillie avec sa fille de trois ans. Elle dit s’être « reposée », « lavée » et a mangé pour pouvoir repartir en direction de Paris, rejoindre sa famille. « Ici, c’est pour passer, pas pour rester », sourit-elle. Les réfugiés viennent pour la plupart du Mali, de Guinée ou de Côte d’Ivoire, via l’Espagne. « Depuis ce matin, 20 personnes sont arrivées », indique Philippe.

Peu avant midi, un camion de la Banque Alimentaire décharge des stocks de nourriture. Sept salariés travaillent sur le site, où interviennent aussi une assistante sociale et du personnel du centre hospitalier de la ville pour les soins légers.

Une attitude « qui relève de l’humanité »

« C’est très important d’avoir un centre pareil, tout le monde passe ici, on nous donne à manger, des habits, commente Sidibé, Guinéen. Sans ce centre, ça aurait été difficile pour moi parce que je ne suis pas habitué à dormir dans la rue. » Lors de sa création, en 2019, « Pausa » a suscité l’adhésion des élus locaux qui ont voté à l’unanimité son subventionnement.

L’Etat, en revanche, relevait un possible « appel d’air », que Jean-René Etchegaray réfute toujours aujourd’hui. « Quand les gens passent la frontière et qu’ils sont chez nous, il est hors de question de ne pas avoir une attitude qui relève de l’humanité et des droits humains », affirme-t-il.

Au Pays basque, sept personnes se sont noyées depuis 2021 en tentant de traverser la Bidassoa, le fleuve frontalier avec l’Espagne. Trois Algériens ont aussi perdu la vie en octobre 2021, percutés par un train à Ciboure, à quelques kilomètres d’Irún.

« Je ne peux pas oublier les risques qu’on a fait courir à ces migrants. Ils sont morts pour échapper aux contrôles de police qui ne devraient pas exister parce que Schengen, c’est la libre circulation des personnes », insiste le maire de Bayonne.