« Ces deux prochaines semaines, c’est l’été dans les Pyrénées ! Inutile de s’enfouir la tête dans le sable. » Ce constat, pas franchement réjouissant pour les amateurs de ski, émane de Christophe Dedieu, le président de l’association Météo Pyrénées. « Jusqu’à ce week-end, on se retrouve avec des valeurs de fin mai, début juin, l’après-midi. On est actuellement à 10-12 °C vers 1.800 mètres, et à 15-16 °C à 1.500 mètres », ajoute ce spécialiste. « Ces températures bien trop chaudes pour la saison, comparativement même à la climatologie la plus récente, vont mettre à mal le manteau neigeux déjà erratique et globalement extrêmement déficitaire », indique pour sa part Météo-France. Dans le massif, « l’anomalie » est globalement de +8 °C par rapport à la moyenne habituelle en janvier. Et les prévisionnistes vont notamment guetter le fragile record de chaleur pour un mois de janvier au Pic du Midi (2.876 m d’altitude), de 0,2 °C en 2022 pour l’instant.

« Comme en été »

Ce redoux exceptionnel, qui contraste singulièrement avec les pluies verglaçantes du week-end dernier, est dû à un anticyclone qui fait remonter du sud un air très doux en altitude et chasse au loin les dépressions. « Comme en été », insiste Christophe Dedieu. Et la situation est partie pour durer. La limite de gel « va finir par se situer au-dessus des 3.800 m, et devrait rester au-delà des 3.000 m d’ici les premiers jours de février », précise Météo-France.

⚠️La douceur va s'accentuer ces prochains jours 👉 jeudi on attend 20/22°c sur le piémont pyrénéen et 24°c à 25°c sur les Pyrénées-Orientales. 16 à 18°c à 1500m. Des températures surréalistes en plein cœur de l'hiver et qui ne vont pas se limiter à une seule journée... pic.twitter.com/RqEfE1gojX — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) January 23, 2024

Alors, dans ce contexte exceptionnel, faut-il s’inquiéter pour les vacances d’hiver qui démarrent pour les Parisiens, les Montpelliérains et les Toulousains (zone C) le 10 février ? Pour Christophe Dedieu, les stations dépourvues de canons peuvent se faire des cheveux blancs car la neige naturelle va « fondre très, très vite ». Certaines des webcams placées dans les stations montrent d’ailleurs des pentes particulièrement pelées. La station Hautacam est déjà refermée depuis le 14 janvier, celle de Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées) a déclaré forfait ce mardi. Les autres angoissent, et peu acceptent de s’exprimer.

Pas de vent du sud… heureusement

A Peyragudes (Hautes-Pyrénées), où les températures devraient rester positives la nuit jusqu’au 2 février, les canons à neige vont rester en maintenance. « On est mis à l’épreuve par ce redoux », reconnaît Hervé Farfal, le directeur adjoint de la station mais il compte bien passer le cap grâce à « l’excellent travail des équipes techniques ». Actuellement, 21 des 46 pistes de la station sont ouvertes, « avec de la bonne neige ». Les températures à venir n’ont pas échappé au responsable. Mais il remarque aussi qu’il n’y aura pas de couverture nuageuse pour renvoyer au sol la chaleur emmagasinée dans la journée et pas de vent du sud pour venir lécher les pistes en traître. En tassant bien, en comptant sur l’herbe patiemment semée dessous à la belle saison, Il espère donc pouvoir « maintenir le manteau neigeux dans son état actuel pendant une dizaine de jours », même s’il s’assouplit un peu en journée.

« Franchement, ce n’est plus rare un anticyclone en février. On a eu la même problématique l’an dernier, et finalement on a fermé la station le 26 mars, comme prévu », rappelle Hervé Farfal. Christophe Dedieu est beaucoup moins optimiste, il est persuadé que ce redoux va être « exceptionnellement long ».