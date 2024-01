Le Lot-et-Garonne est l’un des départements les plus mobilisés pour dénoncer la situation du monde agricole, pour la troisième journée ce mercredi. Du lisier et des déchets ont été déversés devant la préfecture d’Agen, avec jusqu’à 400 agriculteurs mobilisés en journée dans ce département où 53 % du territoire est identifié au titre de la surface agricole utile. C’est l’un des potagers de l’Hexagone, où l’on cultive prunes à pruneaux, fraises, kiwis, noisettes mais aussi des céréales.

A la manœuvre de la mobilisation, on trouve la Coordination rurale, le syndicat professionnel majoritaire à l’échelle du département qui a paré de ses couleurs, le jaune et le noir, ses adhérents. Des bonnets jaunes et des casquettes noirs étaient vissés sur la tête des manifestants, lors des opérations de blocage qui ont particulièrement visé la préfecture et la direction départementale des territoires. « A Agen, on n’a pas d’autres cibles qui représentent l’Etat », commente Aurélie Armand, directrice de la Coordination rurale dans le Lot-et-Garonne, qui recense un millier d’adhérents. Un peu plus de 5.000 exploitations sont enregistrées sur ce territoire.

« Un syndicat fort », qui a la confiance des agriculteurs

« On a un syndicat fort qui est très actif sur de nombreux dossiers locaux qui sont remontés au national, explique la directrice. On mobilise facilement parce qu’on nous fait confiance. » Elle raconte que des rencontres avec les autorités sont organisées depuis plusieurs mois et que l’absence de suites à ces rendez-vous explique la forte mobilisation. Au point que ces bonnets jaunes ont été repérés de loin.

Ce mercredi, la motivation est intacte et les agriculteurs s’organisent. « Ils se relaient pour bloquer l’autoroute, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui y dorment, décrit Aurélie Armand. Et il y a aussi du travail sur les fermes ». La racine de la colère est connue de tous selon elle : « Le monde agricole, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément, beaucoup plus que la plupart des actifs dans ce pays et pour un revenu bien moindre. »