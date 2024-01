Une membre des forces de l’ordre qui redirige des automobilistes afin que les agriculteurs puissent se rendre à la préfecture du Lot-et-Garonne. La scène a été filmée mardi à Agen par le journaliste Clément Lanot, qui parle d’une « scène surréaliste ». « La police fait la circulation pour aider les agriculteurs à passer en contresens afin d’aller déverser une nouvelle fois du fumier devant la préfecture. » Le journaliste de l’agence CLPRESS précise qu'« au moins trois voitures de police et des motos sont mobilisées pour permettre cette action non déclarée/autorisée ».

— Clément Lanot (@ClementLanot) January 23, 2024





Des manifestants sont bien allés déverser du lisier, du fumier et de la peinture rouge devant les grilles de la préfecture du Lot-et-Garonne. Ils se sont également rendus devant plusieurs bâtiments : ceux de la direction départementale des territoires et de la Mutualité sociale agricole ainsi que devant ceux de deux banques, le Crédit agricole et la Banque populaire.

Comment s’est organisée la coordination avec les forces de l’ordre ? Sollicitée, la police nationale nous a indiqué ne pas communiquer sur le sujet. Ni la préfecture ni la police du Lot-et-Garonne n’ont donné suite à nos demandes. Dans un communiqué, la préfecture indique que « des mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité des manifestants et des usagers ».

« On est en contact permanent avec le colonel de gendarmerie », confirme à 20 Minutes Aurélie Armand, chargée de communication pour Coordination rurale. Le principal syndicat agricole du département avait également expliqué à nos confrères de Libération être en contact avec la préfecture.

Le préfet a reçu mardi des représentants du syndicat, afin de recevoir leurs doléances. Ce mercredi, le ton semble être monté. Selon nos confrères du Petit Bleu, des manifestants ont menacé de démonter les grilles de la préfecture, où des CRS les attendaient ce matin.