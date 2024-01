« On ne sait plus comment s’habiller avec ce temps ! » Mémé ne pensait pas si bien dire. Ce mercredi, vous allez pouvoir remettre les manteaux et les écharpes au placard. Le mercure va s’envoler. Météo-France annonce des températures « exceptionnelles » pouvant aller jusqu’à 21 degrés. Ça sera le cas à Perpignan et Montpellier.

Comptez 19 °C à Marseille et Biarritz, 15 °C à Paris, Rennes ou encore La Rochelle. Cette vague de redoux devrait perdurer toute la semaine, avec des températures atteignant en moyenne cinq degrés de plus que les normales saisonnières. La raison de ce changement soudain ? La présence d’un anticyclone « aux racines subtropicales » qui survole l’Europe.

Avec une cellule anticyclonique aux racines subtropicales bien implantées en Méditerranée occidentale, les 7 prochains jours vont être très doux sur l'Europe, avec sur la France une anomalie thermique modélisée > +5°C par rapport aux normales sur les 7 jours à venir. pic.twitter.com/0NruBdlynl — Keraunos (@KeraunosObs) January 23, 2024





Météo-France alerte néanmoins au sujet de l’absence de précipitations. « Aucune pluie en vue ces dix prochains jours sur le littoral méditerranéen », ce qui va « aggraver la sécheresse, déjà présente, tout particulièrement en Roussillon ».