08h47 : « On a la rage de continuer, pour cette famille qui est décédée »

« Le prix du gasoil, toutes les taxes, et même par rapport aux générations futures… ça ne donne pas envie de s’installer », déclare Yoan Joannic, 20 ans, agriculteur dans le sud de la Gironde.

Ce jeune producteur céréalier s’est dit ému par les décès d’une éleveuse d’une trentaine d’années et de sa fille adolescente, percutées par une voiture sur un barrage mardi à Pamiers (Ariège). « On a la rage de continuer, pour cette famille qui est décédée. Ils étaient comme nous, passionnés… On a commencé, maintenant on continue ! ».