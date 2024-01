« Une centaine d’enfants et d’adolescents, se trouvent à la rue dans des conditions dramatiques depuis le début de l’hiver », a déploré, ce mardi, Médecins sans frontières (MSF). L’ONG a annoncé dans la foulée avoir ouvert à Calais, en coordination avec les associations locales, un lieu d’hébergement d’urgence pour accueillir des migrants vulnérables.

Ce dispositif de 20 places, via la location de chambres dans un hôtel, accueillera en priorité « les mineurs non accompagnés dont la demande de mise à l’abri a été refusée par les services de protection de l’enfance ». Il sera aussi accessible aux familles avec enfants, aux rescapés de naufrages et aux personnes en mauvaise santé, selon un communiqué de l’association. Chaque personne pourra a priori y rester quinze jours au maximum, afin que davantage d’exilés puissent bénéficier de ce dispositif, a expliqué MSF.

« L’Etat manque à son devoir de protection »

« L’Etat manque à son devoir de protection, comment peut-on alors se résoudre à les laisser ainsi, en proie aux intempéries, aux violences, aux réseaux criminels ? », s’insurge le coordinateur des activités de MSF à Calais, Ali Besnaci, cité par le communiqué. « Notre action contribuera à pallier ces défaillances », poursuit-il, appelant l’Etat à « offrir sans attendre une réponse digne et durable » aux « personnes exilées à Calais ».

Selon la préfecture du Pas-de-Calais, il existe actuellement 1.242 places d’hébergement d’urgence dans le département. Les services de l’Etat ouvrent également des hangars à Calais en cas de grand froid mais ce dispositif s’avère « difficile d’accès et limité » pointe MSF.

Lors de démantèlements de campements à Calais, la préfecture organise des mises à l’abri de migrants, mais loin du littoral, dans le souci de ne pas y reconstituer de points de fixation, et les associations dénoncent régulièrement leur caractère « forcé » et inadapté aux attentes des exilés.

Plus de six ans après en être parti, MSF avait annoncé, en mai dernier, son retour à Calais pour compenser le « sous-dimensionnement des dispositifs étatiques » de la prise en charge des migrants et leur apporter un soutien « médico-social et psychologique ».