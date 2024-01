Emmanuel Macron avait annoncé, mardi 16 janvier lors de sa conférence de presse, qu’il souhaitait « accroître le rythme des opérations "place nette", avec dix opérations de ce type chaque semaine, dans toutes les catégories de ville. » Objectif ? « Restaurer l’ordre. »

Une opération « Place nette » va être menée toute la semaine par les forces de l’ordre dans la couronne bordelaise. Un jeune homme a été contrôlé ce lundi à la descente du tram à Blanquefort avec une 20aine de grammes de résine de cannabis. pic.twitter.com/3ViEyKMSFm — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) January 22, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Ce lundi, un important déploiement de gendarmerie a ainsi été opéré dans l’agglomération de Bordeaux, au niveau de la gare de Blanquefort, qui visait notamment la recherche de stupéfiants, à travers des contrôles aléatoires de personnes à la descente du tramway. « Blanquefort n’est pas la plaque tournante des stupéfiants, reconnaît la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie, mais il y en a partout, jusqu’en zone rurale, avec toute la délinquance qui l’accompagne. »

« Presque 70 kg de résine de cannabis » saisis depuis le début de l’année

Un jeune homme qui descendait du tramway a rapidement été contrôlé avec une vingtaine de grammes de résine de cannabis. C’est d’abord une forte odeur qui a amené les gendarmes à s’intéresser à l’individu, qui a ouvert un paquet de cigarettes à leur demande, où se trouvaient deux joints. Le maître-chien est alors intervenu, et l’animal a rapidement marqué au niveau de la ceinture, où se trouvaient des pochons. Le tout a été minutieusement pesé devant son détenteur, qui a été conduit à la brigade de gendarmerie.

Un jeune homme a été contrôlé avec une vingtaine de grammes de résine de cannabis à la descente du tramway. - Mickaël Bosredon

Les trafics de stupéfiants « génèrent une délinquance souterraine et sont en hausse dans le département », assure Frédérique Porterie. « Rien que depuis le début de cette année 2024, nous comptabilisons déjà sur le ressort du tribunal de Bordeaux plus de 8 kg de saisie de cocaïne, et presque 70 kg de résine de cannabis. »

Par ailleurs, alerte la procureure, « de nombreuses armes ont été saisies dans différents cadres d’enquête, comme des armes de poing, des armes blanches, mais aussi et de plus en plus des armes de guerre, puisque dans deux affaires nous avons trouvé des kalachnikovs. Cette délinquance dont ce département avait été plus ou moins préservé, est en train de prendre de l’ampleur, ce qui justifie ce type d’opérations. »

Des actions la nuit dans certains quartiers

L’opération « Place nette » entamée ce lundi, va durer toute la semaine. Quelque 260 gendarmes, y compris des gendarmes mobiles, seront mobilisés « quotidiennement » assure le général Loïc Baras, commandant le groupement de gendarmerie de la Gironde. « Ils mèneront des actions notamment la nuit dans certains quartiers, ou au niveau de certaines barrières de péage, où il y a pas mal de choses qui circulent également. »

Un escadron Guépard (60 gendarmes) de Satory, spécialisé dans les violences urbaines, un hélicoptère, des équipes cynophiles venues de toute la région, mais aussi des enquêteurs en nouvelles technologies capables de « faire parler » ordinateurs et téléphones portables, viennent en appui des brigades et compagnies territoriales.

Quelque 260 gendarmes seront mobilisés « quotidiennement » toute la semaine pour l'opération Place nette. - Mickaël Bosredon

« L’objectif est de désorganiser le plus profondément possible la criminalité, la délinquance, avec un focus particulier sur les stupéfiants » insiste de son côté le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine Etienne Guyot. Une première opération de ce type, appelée alors Tempête, avait déjà été menée la semaine du 6 novembre 2023, à Libourne et Bordeaux. « Elle a amené à 21 interpellations qui ont toutes conduit à des présentations au parquet avec parfois des passages en comparution immédiate » souligne la procureure de la République. « Nous avons aussi réalisé des saisines importantes en matière de stupéfiants et d’armes », complète le préfet.

Côté public, les personnes que 20 Minutes a interrogées ne se disaient pas choquées par ce déferlement de bleu en cette fin d’après-midi, mais plutôt surprises. « On se demande ce qu’il se passe » demande l’une. « Pourquoi Blanquefort ? interroge une autre. Il y a d’autres secteurs plus "chauds." » « Aucun secteur de la couronne bordelaise ne sera épargné », ont prévenu les autorités.