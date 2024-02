Les antidépresseurs peuvent-ils pousser les ados au suicide ?

Romain avait 16 ans lorsqu’il a décidé de mettre fin à ses jours. C’était le 10 septembre 2021 à la sortie du lycée. Ce jour-là, l’adolescent, qui était en classe de terminale, s’est jeté sous un train à la gare de la Verpillière (Isère) sous les yeux de ses camarades. Depuis, ses parents ont porté plainte pour homicide involontaire, révélait Le Dauphiné Libéré. L’un des juges d’instruction de Vienne enquête sur un éventuel lien entre les antidépresseurs que prenait le garçon et son passage à l’acte. L’occasion de faire le point sur cette affaire et sur consommation de ces psychotropes.

Comment le doute est né ?

Selon les parents de Romain, l’adolescent était suivi depuis quelques mois par un psychiatre à Lyon qui lui aurait prescrit les médicaments en question. Son comportement aurait rapidement évolué, soulignent-ils. Trouble du sommeil, moments d’euphorie, crises de violence, idées noires… « Ça a été l’enfer », témoignait récemment Vincent Schmitt auprès de la cellule investigation de France Info, précisant que son fils était également devenu accro aux jeux d’argent.

D’autres jours, le lycéen se montrait totalement désinhibé, n’ayant plus conscience du danger, comme cette fois où il est parti à la nage dans un lac, sans jamais s’arrêter. Quelques minutes avant le drame, le garçon aurait été pris d’une « pulsion », avance encore son père. Alors qu’il plaisantait avec ses amis, il est subitement descendu sur les rails pour se mettre face au train.

« L’antidépresseur a un effet boost, désinhibiteur, rappelle le pédopsychiatre Thierry Delcourt auprès de France Info. Il lève un blocage lié à l’angoisse mais il n’a pas les moyens de réduire l’angoisse en même temps. Cela peut générer un passage à l’acte suicidaire. »

C’est en scrutant la liste des effets indésirables sur la notice des antidépresseurs et voyant que le risque de suicide était mentionné, que les parents de Romain ont commencé à avoir des doutes sur un éventuel lien.

Les antidépresseurs peuvent-ils être prescrits aux ados ?

« L’emploi des antidépresseurs IRS – inhibiteurs de la recapture de la sérotonine – est, dans la plupart des cas, déconseillé chez l’enfant et l’adolescent », rappelle l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le compte rendu d’une réunion de 2005 consacrée aux « antidépresseurs chez l’enfant et l’adolescent » et consultable sur Internet.

Le médicament prescrit par le praticien pour Romain contenait de la paroxétine. Or la paroxétine est « contre-indiquée chez les moins de 15 ans », souligne encore l’Ansm. Et d’alerter : « Des essais cliniques n’ont pas démontré d’efficacité de la paroxétine chez des enfants et des adolescents souffrant de dépression. D’autre part, ils ont suggéré une augmentation du risque de comportement suicidaire chez les patients traités ».

Seules la fluoxétine et la sertraline peuvent être prescrites aux mineurs en France, mais en dernier recours pour les cas les plus sévères. En 2015, une étude publiée dans le British Medical Journal, revue médicale, a appuyé ces conclusions, soulignant également l’inefficacité et la dangerosité de la paroxétine chez les ados.

Le laboratoire GSK a-t-il minimisé les risques ?

Oui, selon la justice américaine. En 2012, GSK, le fabriquant britannique de l’antidépresseur s’est retrouvé sur le banc des accusés. A l’issue du procès, au cours duquel il a plaidé coupable, le géant a été condamné à payer une amende de trois milliards de dollars pour avoir commercialisé de façon frauduleuse la paroxétine et d’autres médicaments. En d’autres termes, il a sciemment caché certaines informations concernant ses antidépresseurs, en biaisant notamment les résultats des essais menés sur des adolescents.

Des documents internes à l’entreprise, consultés par la cellule investigation de France Info, attestent pourtant que la firme connaissait depuis 1999 les risques de suicide, aujourd’hui mentionnés dans les notices. Pas suffisant, estime l’avocat des parents de Romain. « La plupart des personnes à qui on va prescrire des antidépresseurs n’auront pas la juste information sur le fait qu’il y a un risque majoré de deux à trois fois de déclencher un geste irréversible », argumente Jean-Christophe Coubris, précisant vouloir dénoncer « la politique de non-information » plutôt que les antidépresseurs en eux-mêmes.

Y a-t-il trop de Français sous antidépresseurs ?

Selon Santé publique France, un Français sur dix est sous antidépresseur. Soit environ six millions de personnes. Leur consommation a flambé ces dernières années, notamment auprès des jeunes de 18 à 24 ans. Elle a même augmenté de 62 % entre 2014 et 2021 chez les moins de 19 ans, d’après un rapport du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge publié en mars dernier.

Souvent présentés comme la « pilule du bonheur », les antidépresseurs sont « probablement trop fréquemment prescrits de manière inadéquate », soulevait en 2018 l’Assurance maladie. Selon la Cnam, en 2016, 2,6 millions de Français sans maladie psychiatrique lourde ou chronique en ont consommé au moins trois fois, pour un coût total de 2,4 milliards d’euros. Une raison à cela ? La « réponse médicamenteuse va beaucoup plus vite qu’un travail de psychothérapie », analyse une psychologue interrogée par France Info.