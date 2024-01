Un bâtiment public soufflé par une explosion à Carcassonne, autoroute et axes routiers bloqués… Les agriculteurs sont en colère et savent le montrer en multipliant ces derniers jours les actions spectaculaires, parfois violentes. Ils manifestent leur mécontentement contre situation viticole, qui est « dramatique » selon le syndicat des vignerons de l’Aude, Frédéric Rouanet, à l’AFP, poussés également par un sentiment d’abandon des pouvoirs publics dans un contexte difficile de transition climatique.

Le désespoir ressenti par une partie de la profession, et plus largement du monde agricole, peut-il néanmoins justifier une telle désobéissance civile, voire le désordre ? Pourquoi les pouvoirs publics semblent-ils, par ailleurs, plus facilement enclins à pardonner aux agriculteurs qu’à d’autres groupes sociaux ?

Deux poids deux mesures ?

Face à cette colère exprimée depuis plusieurs jours, avec la promesse de poursuivre les actions « aussi longtemps qu’il sera nécessaire », selon Arnaud Rousseau, président du premier syndicat agricole français, la FNSEA, les pouvoirs publics se rendent coupables d’une « double hypocrisie », juge Julien Bayou, député EELV des 3e et 10e arrondissements de Paris, interrogé par 20 Minutes. La première concerne les politiques menées, ou pas, en faveur des agriculteurs par le gouvernement et Emmanuel Macron depuis qu’il est arrivé au pouvoir. La deuxième, « secondaire », selon l’élu écologiste, est en effet le traitement politique de l’expression de la colère des agriculteurs. « Quand il y a une bombe qui explose on ne parle pas de "terrorisme", mais quand trois écolos font de la désobéissance civile, là on parle "d’écoterrorisme" », illustre-t-il.

Marc Fesneau a annoncé dimanche au « Grand Jury RTL - Le Figaro - M6 - Paris Première » saisir la justice et a qualifié d'« insupportable » l’explosion d’un bâtiment de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Carcassonne, dans la nuit du 18 au 19 janvier, revendiquée par le Comité d’action viticole. Il refuse toutefois de parler « d’agroterrorisme », en comparaison à « l’écoterrorisme », souvent employé par le gouvernement pour qualifier les actions des militants engagés pour le climat, notamment contre les mégabassines. « Je ne suis pas dans la surenchère, je condamne la violence d’où qu’elle vienne », a-t-il expliqué. Concernant le blocage de l’autoroute A64, Gérald Darmanin a pour sa part déclaré lors d’une conférence de presse lundi qu’il n’était pas « prévu d’évacuer puisqu’il n’y a pas de dégradation ».

Une colère légitime et écoutée

Cette colère est alors jugée légitime par l’Etat. « Les agriculteurs subissent un moment difficile dans leur vie professionnelle », a ainsi justifié le ministre de l’Intérieur. Gabriel Attal n’a pas non plus tardé à les inviter à Matignon pour entendre les raisons de la colère. « Nos agriculteurs ne sont pas des bandits, des pollueurs, des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l’entendre parfois », a lancé le Premier ministre samedi dans le Rhône, en signe d’apaisement.

En effet, il s’agit de tout un corps de métier « qui ne s’en sort pas », abonde Daniel Boy, directeur de recherche émérite à Sciences po. « Ils ne sont pas bien payés et leurs chargent se sont envolées, ils sont coincés par des enjeux qui les dépassent », ajoute-t-il. Alors, « cette violence, on la respecte parce qu’elle est bien comprise, l’opinion sait que derrière ces actes, il n’y a pas d’idéologie, pas de politique, mais des revendications concrètes, la population s’identifie », analyse alors pour 20 Minutes Michel Wieviorka, sociologue, directeur d’études à l’Ecole de hautes études en sciences sociales (EHESS). Et de développer : « Leur violence est perçue comme instrumentale et non comme une manière d’imposer une révolution ou un nouveau pouvoir » ainsi « le même acte ne va pas être perçu de la même manière selon l’auteur ». « La violence des agriculteurs est considérée comme légitime », insiste le sociologue.

L’agriculteur nourricier

Malgré un pourcentage minime dans la population (1,5 % de l’emploi total selon les statistiques de l’Insee recensés en 2020), l’agriculteur est donc, à défaut d’être toujours entendu, écouté par le pouvoir politique et la société. « C’est dans la tradition culturelle et politique française, quand les agriculteurs ont un problème, il faut le régler très vite », souligne Daniel Boy. Ça date d’une époque où le corps agricole représentait une plus large partie de la population et avait un plus grand poids politique, et c’est resté ancré dans les mœurs. Il n’y a qu’à voir l’importance du Salon de l’agriculture en France dans l’agenda politique. Du président aux chefs de parti, en passant par le Premier ministre, c’est le premier grand événement populaire politique de l’année et un rituel à ne pas manquer.

« Il y a aussi cette idée que les agriculteurs sont indispensables à la vie collective, ajoute Michel Wieviorka. C’est un monde respecté, apprécié, qui incarne la France dans son côté rural nécessaire à tous. La relation des Français avec l’agriculture n’est pas la même qu’avec d’autres domaines de la vie sociale. » Ce respect se traduit alors aussi à travers les politiques « même s’ils ne sont pas issus du même monde », note toutefois Michel Wieviorka.

Un pouvoir de nuisance

Fumiers, bombes agricoles et tracteurs sous la main, les agriculteurs savent aussi y faire en actions spectaculaires et médiatiques. S’ils sont ménagés, c’est aussi parce qu’ils sont craints. « Ils ont des modes d’action très gênantes, beaucoup plus qu’Extinction Rebellion », note ainsi Daniel Boy. Selon lui, il est plus facile concrètement de déloger un sit-in de militants écologistes que des engins agricoles sur une autoroute. « Ils ont des moyens d’action matériels très efficaces », résume-t-il.

Au niveau politique, ils exercent une certaine influence. Avec les élections européennes qui se préparent, elle est décuplée. L’agriculture est en effet un sujet phare à Bruxelles et devient stratégique pour le pouvoir en place. D’autant que les eurosceptiques, et notamment le Rassemblement national, peuvent profiter de cette colère pour récupérer des voix. Car au-delà de la proportion de votants qu’ils représentent, les agriculteurs parviennent à faire entendre leur cause au-delà de leur corporation. « Toute la société se sent concernée par leurs problèmes, à la fin, c’est ce qu’on a dans nos assiettes », résume Michel Wieviorka.