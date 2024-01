Lors de l’annonce du nouveau gouvernement, sous l’égide du Premier ministre Gabriel Attal, l’absence de ministre du Logement a été particulièrement remarquée. Ce lundi, les députés se penchent toutefois sur l’examen d’un projet de loi contre l’habitat indigne face à Christophe Béchu, ministre de tutelle du Logement, qui expédie les affaires courantes en attendant le lancement de la seconde vague de nominations.

Tandis que l’écologiste Julien Bayou cingle cette vacance dans un pays qui déplore « des morts à la rue », 20 Minutes s’est penché sur les possibles candidats. Entre humour et paris impossibles - les ministres du Logement étant bien plus souvent des politiciens rompus à l’exercice que des acteurs du secteur, voici notre liste partiale et partielle.

La plus proche des gens

Dans l’Hexagone, entre 400.000 et 420.000 logements sont considérés comme insalubres. En Outre-Mer, ils sont 100.000. Avec sa masse à la main et sa bonne humeur en bandoulière, Valérie Damidot serait-elle la femme de la situation ? Abordable et lumineuse, l’animatrice a rénové les intérieurs des Français pendant neuf ans dans l’émission « D & CO ». Et la maroufleuse préférée des Français pourrait faire entrer le féminisme au Conseil des ministres, alors que le nouveau gouvernement a réduit la place des femmes comme peau de chagrin.

Victime de violences conjugales, Valérie Damidot a participé au mouvement « Maintenant on agit », lancé par la Fondation des femmes en 2019, et témoigne régulièrement sur ce sujet. Après la diffusion des extraits de « Complément d’enquête » où l’on peut notamment voir Gérard Depardieu sexualiser une petite fille, Valérie Damidot a réagi publiquement : « Tu dis ça de ma fille de 10 ans, tu n’existes plus en fait, je t’enterre ! » Pas sûr qu’Emmanuel Macron, qui a défendu l’acteur accusé de viols et affirmé que la France était « fière » de lui, soutienne sa nomination.

🔴 Valérie Damidot réagit à l’affaire Depardieu dans @cliquetv!



🗣️ Tu dis ça à ma fille de 10 ans tu n’existes plus je t’enterre! #ComplementDenquete #Depardieu



pic.twitter.com/8vuGwQINxp — ⭐️ Star Debate (@DirectDebat) December 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le plus solidaire

Depuis le début de l’année et alors que les températures sont glaciales, au moins quatre personnes sans-abri sont mortes en France. Jeudi dernier, le président de Droit au logement (DAL) a appelé des élus à se rendre sur un campement de familles sans-abri à Paris, près de l’Assemblée nationale. A la tête de cette association, son fondateur et porte-parole, Jean-Baptiste Eyraud. Surnommé « Babar », il réclame notamment la réquisition des bâtiments vides depuis de nombreuses années.

Car les sans-abri sont nombreux en France. En 2022, d’après la Fondation abbé Pierre, 330.000 personnes vivaient dans nos rues. Parmi eux figurent environ 3.000 enfants. L’arrivée de Jean-Baptiste Eyraud, inlassable défenseur des mal et non logés, au ministère du Logement serait donc un séisme. De quoi, peut-être, respecter la promesse de campagne d’Emmanuel Macron qui déclarait en 2017 : « Je ne veux plus de femmes et d’hommes dans les rues » - même si le président assure qu’il évoquait uniquement les demandeurs d’asile.

Le plus attaché au patrimoine

Il se décrit lui-même comme le « fou du roi ». Stéphane Bern pourrait-il prendre place sur le fauteuil du ministre du Logement ? Le spécialiste des têtes couronnées et fervent défenseur du patrimoine français a déjà collaboré avec la présidence Macron. Le président lui a confié une mission de six mois en 2017 afin d’établir une liste de monuments et bâtiments en péril. Toutefois, le visage de « Secrets d’Histoire » n’a pas gardé sa langue dans sa poche. Il a assuré qu’il ne souhaitait pas être un « cache-misère » et regretté ouvertement le manque de moyens.

Au poste de ministre du Logement, ses priorités se tourneraient donc vraisemblablement vers le patrimoine. Mais Stéphane Bern pourrait apporter au gouvernement une respiration alors que près de la moitié de la population souhaite la démission d’Amélie Oudéa-Castéra, moins de deux semaines après sa nomination. Il reste l’une des animateurs préférés des Français : en 2022, il figurait d’ailleurs toujours dans le top 10.

Le plus globe-trotteur

Après J’irai dormir chez vous, J’irai dormir avec vous et J’irai dormir sur scène, j’irais dormir au ministère du Logement ? L’animateur Antoine de Maximy pourrait-il poser son sac à dos avenue de Ségur ? On adorerait en tout cas le voir filmer son quotidien au sein du ministère, avec des regards caméras à la The Office. Le réalisateur, présentateur et caméraman a le goût de l’aventure : après son expérience de grand reporter, il a visité plus de 80 pays.

S’il est difficile d’imaginer sa politique au ministère du Logement, Antoine de Maximy promet de diriger son portefeuille avec sang-froid. L’animateur a, en effet, vécu de nombreuses mésaventures au cours de ses voyages filmés, entre sa proximité avec une fusillade aux Caraïbes et un gang qui le cherchait en Bolivie.

Le plus politique

Si l’on en croit les choix des précédents ministres du Logement, au sein de la présidence Macron ou des précédentes, il est toutefois bien plus probable que l’heureux élu soit un professionnel de la politique plus qu’un expert du logement. Gabriel Attal pourrait ainsi reconduire Patrice Vergriete. Il ferait alors le choix de la continuité, d’autant que ce dernier aimerait renouer avec cette fonction lorsque l’équipe gouvernementale sera au complet.

S’il aime les jeux de mots, il peut aussi se tourner vers Bernard Laporte. Ancien secrétaire d’Etat chargé des Sports entre 2007 et 2009, l’expert du rugby a déjà goûté aux arcanes du pouvoir. Et n’est-ce pas par Laporte qu’on entre au Logement ?