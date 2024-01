Ses rouleaux, qui peuvent atteindre jusqu’à 20 mètres de haut, attirent surfeurs et curieux. La vague Belharra pourrait se déclencher au large du sentier du littoral de la Corniche, à partir de ce lundi en milieu de journée, ainsi que mardi en matinée et mercredi en soirée, annonce ce lundi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Les conditions de son apparition sont réunies : importante houle, forts coefficients de marée et vent du sud notamment.

Des interdictions d’accès, pour des raisons de sécurité

La préfecture rappelle que « les falaises à proximité de la route de la Corniche sont particulièrement sensibles à l’érosion. Le risque d’effondrement est réel ». Le sentier de la Corniche est fermé à la circulation par arrêté préfectoral pour éviter que les curieux se mettent en danger. Il est aussi interdit de se garer sur la route de la Corniche. La police nationale sera mobilisée pour verbaliser les contrevenants.