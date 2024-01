Par ici la petite monnaie. Depuis plus de trente ans, l’opération Pièces jaunes améliore les conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents. Via des chambres parents-enfants, des Maisons des parents et des Maisons des familles afin d’améliorer l’accueil et le confort à l’hôpital.

Ce samedi est diffusé sur France 2, à 20h40, le deuxième Gala des Pièces Jaunes. Le concert sera enregistré la veille, vendredi, en direct de l’Accor Arena à Paris et réunira pour la première fois des artistes comme Gims, Maroon 5, A$AP Rocky, J Balvin, Lisa des Blackpink, Stray Kids, Khatia Buniatishvili, etc.

Et vous que faites-vous de vos pièces jaunes ? Les gardez-vous pour les donner à l’opération Pièces jaunes ? Les gardez-vous ? Dans une boîte, un portefeuille ? Les utilisez-vous pour payer le pain ? Ou au contraire vous trouvez que cela vous encombre et vous préférez les jeter ? Racontez-nous !