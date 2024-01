Manifestation des agriculteurs EN DIRECT : Des actions « toute la semaine », la centrale nucléaire de Golfech bloquée…

09h55 : Des actions dans toute la France « aussi longtemps qu'il sera nécessaire »

Arnaud Rousseau, président du premier syndicat agricole français, la FNSEA, a annoncé lundi sur France Inter le lancement dans toute la France d'actions d'agriculteurs appellant le gouvernement à entendre leur « ras-le-bol » et leur « colère », avant une réunion avec le Premier ministre. « Je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées », a déclaré Arnaud Rousseau, alors que plusieurs blocages ont déjà eu lieu en Occitanie. Ces actions concerneront « chaque département », a-t-il dit, confirmant que le « peut-être » était levé concernant l'appel de la FNSEA à manifester.